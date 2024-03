Les régimes de retraite britanniques devront divulguer d'ici 2027 le montant de leurs investissements dans les actifs britanniques, a déclaré samedi le ministère des finances, qui fait pression sur le secteur pour qu'il génère de meilleurs rendements pour les épargnants et qu'il aide les entreprises à se développer.

En juillet dernier, le ministre des finances Jeremy Hunt a présenté le "Mansion House Compact", dans le cadre duquel dix fonds de pension à cotisations définies, dont Aegon, Legal & General et Aviva, se sont volontairement engagés à investir au moins 5 %, soit environ 50 milliards de livres, dans les sciences de la vie, la fintech, la biotechnologie, les technologies propres et d'autres types d'entreprises britanniques non cotées à forte croissance d'ici à 2030.

Samedi, M. Hunt a dévoilé la prochaine étape du pacte visant à inverser en partie la tendance, vieille de plusieurs décennies, des fonds de pension à opter pour des obligations d'État sûres, dont les rendements sont généralement inférieurs à ceux des start-ups plus risquées.

Le ministère souhaite également aider les entreprises non cotées à se développer dans l'espoir qu'elles s'introduisent en bourse pour stimuler le marché des capitaux britannique, alors que Londres rivalise avec New York, et l'UE depuis le Brexit, pour les cotations.

"Les fonds de pension britanniques semblent contribuer moins à l'économie du Royaume-Uni que leurs homologues internationaux, car ils investissent moins dans nos entreprises nationales", a déclaré M. Hunt dans un communiqué.

"Ces exigences aideront à concentrer les esprits sur la manière d'améliorer les rendements globaux et les résultats pour les épargnants."

Les plans visent les régimes de retraite à cotisations définies et font l'objet d'une consultation publique de la part de la Financial Conduct Authority.

Actuellement, seulement 0,5 % des actifs des régimes à cotisations définies sont investis dans des sociétés britanniques non cotées.

Les informations sur le rapport qualité-prix comprendront des détails permettant aux employeurs et aux épargnants de comparer les performances de leur régime avec celles d'autres régimes, ce qui placera les administrateurs et les gestionnaires de pension sous les feux de la rampe.

Les régimes dont les résultats sont médiocres ne seront pas autorisés à accepter de nouvelles affaires de la part des employeurs, la FCA et le régulateur des retraites pouvant intervenir, par exemple en consolidant les régimes dans des acteurs plus importants ayant la puissance de feu nécessaire pour investir dans des actions non cotées en bourse.

La FCA a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sur une consultation qu'elle lancera au printemps sur une "approche cohérente et claire de la mesure des performances, des services et des coûts" des retraites professionnelles et de leurs investissements.

"Cette transparence est essentielle pour que les prestataires s'assurent que les épargnants disposent de fonds qui leur permettent d'en avoir pour leur argent", a déclaré un porte-parole de la FCA.