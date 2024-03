La Grande-Bretagne propose une méthode basée sur la localisation pour déterminer le prix de l'électricité consommée par les consommateurs, a déclaré le gouvernement mardi.

La Grande-Bretagne prévoit de réformer ses marchés de l'électricité afin d'encourager les investissements dans la production d'énergie propre pour aider à atteindre les objectifs climatiques et à réduire les coûts pour les consommateurs.

Actuellement, les prix de gros de l'électricité sont fixés au niveau national, mais dans le cadre de la nouvelle proposition de marché zonal, les consommateurs paieraient des tarifs différents en fonction de leur localisation, ceux qui sont proches des producteurs d'électricité étant susceptibles de payer moins.

"Une part importante de notre énergie est située loin des zones de forte demande... Des prix de gros différents permettraient de mieux faire correspondre l'offre et la demande et de réduire les coûts pour les habitants de tout le pays", a déclaré le ministère de la sécurité énergétique et du net zéro (DESNZ) dans un communiqué.

La tarification zonale de l'électricité est déjà utilisée dans certains pays européens tels que l'Italie, la Suède et la Norvège.

Le DESNZ a également déclaré que des centrales au gaz seront nécessaires pour assurer la sécurité énergétique du pays au-delà de 2030. La ministre de l'énergie, Claire Coutinho, devrait présenter mardi une nouvelle stratégie pour le gaz dans un discours qui sera prononcé à Chatham House, à Londres.

"Sans gaz pour soutenir les énergies renouvelables, nous sommes confrontés à la perspective réelle de pannes d'électricité [...]. Nous ne nous laisserons pas mettre dans cette situation. C'est pourquoi, alors que nous continuons à nous orienter vers les énergies propres, nous devons être réalistes", devrait-elle déclarer.

La stratégie gazière devrait élargir la législation existante en exigeant que les nouvelles usines de gaz soient en mesure de se convertir à l'avenir à des solutions à faible teneur en carbone, telles que l'hydrogène, ou d'utiliser la technologie de captage du carbone pour capturer les émissions.

Ces annonces s'inscrivent dans le cadre d'une consultation sur l'examen des dispositions relatives au marché de l'électricité (REMA), lancé en 2022 pour aider à atteindre les objectifs de consommation nette zéro et réduire les coûts après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné une hausse record des prix de l'électricité.