La Grande-Bretagne s'engage à financer l'aide de l'ONU en Afghanistan avant la réunion des donateurs.

L'appel humanitaire de l'ONU, le plus important jamais lancé pour un seul pays, n'est financé qu'à hauteur de 13%, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Jens Laerke, avant la conférence des donateurs de jeudi.

Les fonds vont directement aux agences d'aide qui mettent en œuvre des projets sur le terrain et aucun n'est acheminé par les autorités de facto, qui ont pris le pouvoir en août, a-t-il précisé.

La conférence virtuelle depuis Genève coïncide avec les inquiétudes suscitées par le fait que les dirigeants islamistes sont revenus la semaine dernière sur leur annonce de l'ouverture des écoles secondaires aux filles.

Environ 23 millions de personnes souffrent de faim aiguë et 95 % des Afghans ne mangent pas à leur faim, tandis que 10 millions d'enfants ont un besoin urgent d'aide pour survivre, selon les Nations unies, qui co-organiseront les discussions avec la Grande-Bretagne.

"Le Royaume-Uni rassemble les pays pour soutenir le peuple afghan et contribue à montrer la voie en fournissant de la nourriture, des abris et des fournitures médicales indispensables à la vie. Avec nos alliés et partenaires, nous pouvons faire plus et nous ferons plus pour aider l'Afghanistan", a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, en annonçant cette promesse qui correspond à son dernier engagement annuel.

Les États-Unis ont brusquement annulé les réunions avec les talibans à Doha qui devaient aborder des questions économiques clés, ont déclaré des responsables vendredi dernier, après que les talibans soient revenus sur leur décision concernant le retour des filles dans les classes du secondaire.

L'annulation a été le premier signe concret que les récentes mesures prises par les talibans en matière de droits de l'homme et d'inclusion pourraient avoir un impact direct sur la volonté de la communauté internationale d'aider le groupe, dont certains dirigeants sont sous sanctions américaines.

Au début du mois, les Nations Unies n'ont reçu que 1,3 milliard de dollars de promesses de dons sur un plan d'aide de 4,27 milliards de dollars pour le Yémen déchiré par la guerre, où l'élan humanitaire avait vu le financement se tarir avant même que l'attention mondiale ne se tourne vers le conflit en Ukraine.

(1 $ = 0,7649 livre)