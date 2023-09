La Grande-Bretagne signe un accord commercial avec l'État de Washington

La Grande-Bretagne va signer un protocole d'accord commercial avec l'État américain de Washington et envisage de conclure d'autres accords avec des États plus importants tels que la Floride, le Texas et la Californie, a déclaré lundi le ministère britannique du commerce.

La Grande-Bretagne avait espéré conclure un vaste accord commercial bilatéral avec les États-Unis après s'être séparée de l'Union européenne, mais le président Joe Biden ayant suspendu toutes les discussions sur les accords de libre-échange, le gouvernement britannique a préféré conclure des accords au niveau des États. Le ministère britannique du commerce a déclaré que l'aérospatiale serait un secteur prioritaire dans le cadre du protocole d'accord de Washington, Boeing étant basé dans cet État. "Cet accord particulier sera fantastique pour notre industrie aérospatiale grâce à l'introduction d'investisseurs, aux missions commerciales et à l'amélioration de l'accès aux marchés publics", a déclaré Nusrat Ghani, jeune ministre des affaires et du commerce, dans un communiqué. La Grande-Bretagne a déclaré que le protocole d'accord débloquerait de nouveaux partenariats commerciaux et faciliterait les investissements, mais les dispositions d'un accord de libre-échange formel ne peuvent être négociées qu'avec le gouvernement fédéral. Le protocole d'accord avec Washington est le sixième accord de ce type conclu avec un État américain. M. Ghani assistera à une présentation des fournisseurs de Boeing avec 35 entreprises britanniques et rencontrera leurs équipes chargées des achats et de la chaîne d'approvisionnement. L'État de Washington est également le siège d'Amazon, de Starbucks et de Microsoft, et c'est l'État dont le produit intérieur brut (PIB) est le 11e plus élevé. Les six États américains couverts par des protocoles d'accord avec la Grande-Bretagne ont un PIB combiné de plus de 2 000 milliards de livres (2 400 milliards de dollars), selon la Grande-Bretagne. (1 $ = 0,8193 livre)