La Grande-Bretagne va bouleverser le marché de l'audit après le crash de Carillion

Le gouvernement a déclaré qu'il proposerait un projet de loi visant à rétablir la confiance dans l'audit, les rapports d'entreprise et la gouvernance d'entreprise en augmentant le choix sur un marché dominé par EY, KPMG, PwC et Deloitte, connus sous le nom de "Big Four".

Après Carillion, où 7 000 fournisseurs et entrepreneurs ont été touchés, trois examens soutenus par le gouvernement ont recommandé des réformes, notamment le remplacement de l'organisme de réglementation comptable Financial Reporting Council par une autorité d'audit, de rapport et de gouvernance (ARGA) plus puissante.

Un projet de loi est publié pour consultation avant d'être officiellement présenté au parlement, ce qui signifie que l'on ne sait pas encore quand il deviendra une loi.

Le gouvernement a déclaré que le projet de loi comprendra la mise en place de l'ARGA et l'augmentation de la concurrence grâce à des "audits partagés gérés" pour les principales sociétés cotées.

Pour les sociétés auditées par l'un des Big Four, un comptable "challenger" plus petit, tel que Grant Thornton, BDO ou Mazars, auditerait une partie minoritaire de la société afin d'acquérir de l'expérience dans l'audit des sociétés de premier ordre.

En 2020, toutes les sociétés du FTSE 100 et 91% du FTSE 250 ont été auditées par l'un des Big Four. Le plan ne va pas aussi loin que les auditeurs conjoints obligatoires souhaités par le chien de garde britannique de la concurrence.

"Cela améliorera la qualité et l'utilité de l'audit ; et stimulera la résilience, la concurrence et le choix sur le marché de l'audit", a déclaré le gouvernement.

Le projet de loi donnera également à l'ARGA "des pouvoirs efficaces pour faire respecter les obligations d'information financière des administrateurs", ce qui signifie qu'une version de la sévère loi américaine Sarbanes-Oxley est désormais sur la table pour rendre les hauts responsables des entreprises plus directement responsables des informations données aux investisseurs.

La nouvelle loi donnerait également à l'ARGA le pouvoir de réglementer la comptabilité - ce que font actuellement, dans une certaine mesure, les organismes professionnels privés de comptabilité - et les actuaires.

Elle réformera également les règles applicables aux praticiens de l'insolvabilité et renforcera la gouvernance d'entreprise des sociétés en faillite afin de lutter contre le "démembrement des actifs".