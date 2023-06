Le gouvernement britannique va contester juridiquement la demande d'accès à des messages WhatsApp et à d'autres communications internes formulée par une commission d'enquête publique chargée d'examiner sa gestion de la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré jeudi.

L'enquête, ordonnée par le gouvernement lui-même en 2021 et présidée par un ancien juge, avait donné au gouvernement un délai de 15 heures GMT pour remettre les documents.

"Le Cabinet Office a demandé aujourd'hui l'autorisation de procéder à un contrôle judiciaire", a indiqué le bureau chargé de superviser le fonctionnement du gouvernement dans une lettre adressée à la commission d'enquête après l'expiration de ce délai.

Un contrôle judiciaire est une contestation juridique de la légalité d'une décision prise par un organisme public.

"Nous le faisons avec regret et avec l'assurance que nous continuerons à coopérer pleinement avec l'enquête avant, pendant et après que la question juridictionnelle en question soit tranchée par les tribunaux", indique la lettre.

Le Cabinet Office a jusqu'à présent refusé de remettre certains des messages et enregistrements demandés par l'enquête, affirmant qu'il s'agissait "d'informations sans ambiguïté et non pertinentes" dépassant le cadre de l'enquête.

"Nous considérons qu'il y a d'importantes questions de principe en jeu ici, affectant à la fois les droits des individus et la bonne conduite du gouvernement", a-t-il ajouté dans la lettre.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré plus tôt dans la journée de jeudi que le gouvernement était confiant dans sa position.

"Nous coopérons depuis longtemps avec l'enquête, il est important que nous tirions les leçons de COVID afin d'être bien préparés à l'avenir", a déclaré M. Sunak à la presse en marge d'un sommet en Moldavie.