La Grande-Bretagne va envoyer par avion des demandeurs d'asile au Rwanda pour qu'ils y soient traités

M. Johnson exposera cette initiative dans un discours prononcé jeudi dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, où des milliers de migrants ont débarqué sur les plages de la Manche dans de petites embarcations l'année dernière, alors qu'il cible l'immigration illégale qui préoccupe de nombreux membres de son parti.

La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, s'est rendue au Rwanda, où elle donnera des détails sur le projet de création d'un centre de rétention, qui, selon le journal The Times, coûterait initialement 120 millions de livres (157,61 millions de dollars).

Un ministre du gouvernement a déclaré que le plan était axé sur les jeunes hommes célibataires. "Il s'agit principalement de migrants économiques masculins", a déclaré Simon Hart, secrétaire d'État au Pays de Galles, à Sky News. "Il y a un ensemble différent de problèmes avec les femmes et les enfants".

L'année dernière, plus de 28 000 migrants et réfugiés ont fait la traversée de l'Europe continentale vers la Grande-Bretagne. L'arrivée des migrants sur des bateaux branlants a été une source de tension entre la France et la Grande-Bretagne, surtout après que 27 migrants se soient noyés lorsque leur canot pneumatique s'est dégonflé en novembre.

M. Johnson annoncera des plans pour s'attaquer aux gangs de passeurs et augmenter les opérations britanniques dans la Manche, a déclaré son bureau. Il dira que ce plan représente un engagement envers les électeurs qui ont soutenu la campagne du Brexit qu'il a dirigée.

"Avant Noël, 27 personnes se sont noyées, et dans les semaines à venir, il y en aura peut-être beaucoup d'autres qui perdront la vie en mer, et dont les corps ne seront peut-être jamais retrouvés", dira M. Johnson, selon son bureau.

"Environ 600 personnes ont traversé la Manche hier. Dans quelques semaines, ce chiffre pourrait à nouveau atteindre un millier par jour."

Johnson a fait face à de nouveaux appels à la démission après avoir reçu une amende de la police mardi pour avoir assisté à un rassemblement pour son anniversaire en juin 2020, alors que le panorama social était pratiquement interdit en vertu des règles COVID-19 que son gouvernement avait introduites.

Dans son discours de jeudi, il acceptera que les migrants cherchent une vie meilleure mais dira que leurs rêves sont exploités par les passeurs de clandestins.

"Ainsi, tout comme le Brexit nous a permis de reprendre le contrôle de l'immigration légale en remplaçant la libre circulation par notre système à points, nous reprenons également le contrôle de l'immigration illégale, avec un plan à long terme pour l'asile dans ce pays", dira Johnson.

Le responsable d'un groupe de défense des réfugiés a déclaré que ce plan allait à l'encontre du principe d'accorder aux demandeurs d'asile une audition équitable sur le sol britannique.

"Je pense qu'il est assez extraordinaire que le gouvernement soit obsédé par le contrôle au lieu de se concentrer sur la compétence et la compassion", a déclaré Enver Solomon, directeur général du Refugee Council, à la radio BBC.

Le gouvernement s'est efforcé de trouver des solutions alors que le nombre de traversées de la Manche a augmenté.

Une idée précédente pour que la marine britannique renvoie les bateaux a été rejetée par l'armée, tandis qu'il a également envisagé d'héberger les demandeurs d'asile sur des plates-formes pétrolières désaffectées, ou dans des pays tels que la Moldavie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et ses territoires d'outre-mer éloignés dans l'Atlantique sud, selon les rapports des journaux.

(1 $ = 0,7614 livre)