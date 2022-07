La Grande-Bretagne va renforcer les garanties d'exactitude des déclarations des entreprises

Le gouvernement britannique a déclaré en mai qu'il légiférerait pour introduire un régulateur d'audit et de gouvernance d'entreprise plus puissant, et changer la façon dont les auditeurs sont engagés.

Mais en l'absence de calendrier législatif, le Financial Reporting Council (FRC) a présenté mardi les changements qu'il proposera et qui ne nécessitent pas de nouvelle loi, tels que la modification du code britannique de gouvernance d'entreprise "comply or explain" et l'introduction de normes volontaires jusqu'à ce qu'une loi les rende obligatoires.

"Ces réformes tant attendues sont une occasion unique de garantir que les entreprises britanniques respectent les normes de gouvernance les plus élevées et protègent les parties prenantes qui comptent sur des rapports de haute qualité", a déclaré Jon Thompson, directeur général de la FRC, dans un communiqué.

Après une consultation publique au début de l'année prochaine, le FRC a déclaré qu'il modifierait le code à partir de janvier 2024 afin que les entreprises disposent de contrôles internes efficaces pour garantir l'exactitude des rapports annuels et des autres rapports.

Ce changement intervient après que la Grande-Bretagne a décidé de ne pas introduire dans la loi une version des règles américaines strictes de la loi Sarbanes-Oxley, qui obligent les directeurs de sociétés à attester personnellement de l'exactitude de leurs états financiers sous peine d'être emprisonnés en cas d'infraction.

Le FRC rédigera également des directives à l'intention des administrateurs sur la déclaration des fraudes, les bénéfices distribuables et la résilience, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à rester en activité.

Le FRC modifiera également le code pour refléter les responsabilités plus larges d'un conseil d'administration en matière de durabilité et de rapports sur l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) au fur et à mesure que de nouvelles exigences de divulgation seront déployées.

Il y aura une disposition permettant aux entreprises de prendre en compte le besoin de "diversité" lors de l'appel d'offres pour un nouvel auditeur afin de diluer la domination d'EY, KPMG, PwC et Deloitte.

Le code sera mis à jour pour renforcer les rapports sur le moment où les dispositions sont déclenchées pour récupérer un bonus, a déclaré le FRC.

Il y aura un projet pilote sur la manière dont les sociétés pourraient rendre compte de la rémunération, un sujet de plus en plus sous les projecteurs des investisseurs.