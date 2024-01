La Grèce a approuvé le prospectus de l'offre publique initiale (IPO) pour une participation de 30 % dans l'aéroport international d'Athènes, a déclaré mercredi la Commission des marchés de capitaux.

Le pays vend 30 % de son plus grand aéroport, soit 90 millions d'actions, par le biais d'une offre combinée à des investisseurs grecs et étrangers et à des actionnaires existants, dans le cadre de sa plus grande introduction en bourse après la crise de la dette de 2010-2018.

L'aéroport international d'Athènes, l'opérateur du plus grand aéroport de Grèce, a fixé la fourchette de prix pour son introduction en bourse à 7,0 à 8,2 euros (7,62 à 8,92 dollars) par action.

L'introduction en bourse se déroulera du 25 janvier au 1er février, a déclaré l'agence de privatisation du pays, et le prix final sera déterminé après la période de six jours de constitution du livre d'ordres.

La cotation à la bourse d'Athènes devrait avoir lieu en février, sous réserve des autorisations réglementaires et après la conclusion de l'offre, et le flottant de la société devrait être d'environ 19 %.

AviAlliance, qui détient une participation de 40 % dans l'aéroport, aura le droit d'acheter 10 % supplémentaires de l'actif lucratif avec une prime par rapport au prix de l'introduction en bourse.

La Grèce est fortement tributaire du tourisme et l'aéroport d'Athènes a accueilli plus de 28 millions de passagers l'année dernière, ce qui représente 35 % du trafic de passagers dans l'ensemble des aéroports du pays. (1 $ = 0,9189 euro) (Reportage de Lefteris Papadimas et Angeliki Koutantou, complément d'information de Renée Maltezou ; Rédaction de Jane Merriman)