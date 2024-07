ATHENES, 2 juillet (Reuters) - Les pompiers grecs continuaient de lutter mardi, pour le deuxième jour consécutif, contre un incendie sur l'île de Kos, alors que des centaines de touristes et d'habitants sont retournés dans leurs hôtels et leurs domiciles après avoir été contraints d'évacuer pendant la nuit.

Lorsque le feu a atteint le village côtier de Kardamaina pendant la nuit, les résidents se sont réfugiés dans un centre sportif et dans d'autres lieux, a déclaré à Reuters Christos Efstratiou, gouverneur adjoint des îles du Dodécanèse.

L'incendie s'est calmé mardi matin, permettant aux résidents de rejoindre leurs habitations, et aucun bâtiment n'a été endommagé, a ajouté Christos Efstratiou.

Les feux de forêt sont fréquents dans ce pays méditerranéen, mais ils sont de nature plus dévastatrice depuis que les étés sont plus chauds et plus secs, un phénomène que les scientifiques attribuent au changement climatique.

Plus de 100 pompiers, assistés d'un hélicoptère, luttaient encore contre l'incendie sur l'île de Kos afin d'éviter qu'il ne redouble d'intensité, ont indiqué les pompiers.

Sur l'île voisine de Chios, plus de 170 pompiers assistés de 36 véhicules et de 10 avions tentaient de maîtriser un autre incendie qui s'est déclaré lundi après-midi.

"La situation semble s'être améliorée sur les deux fronts", a déclaré un responsable des pompiers, faisant référence aux deux incendies.

Les équipes de secours, assistées par des canadairs, ont également combattu un feu de forêt sur l'île de Crète mardi.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a mis en garde cette semaine contre un danger accru de feux de forêt cet été, citant une sécheresse prolongée et des rafales de vent particulièrement violentes pour la saison.

L'année dernière, des feux de forêt ont fait plus de 20 morts dans le nord du pays et contraint 19.000 personnes à fuir l'île de Rhodes. (Rédigé par Angeliki Koutantou and Renee Maltezou ; version française Pauline Foret, édité par Kate Entringer)