La Grèce en passe de lever totalement ses contrôles de capitaux

ATHENES, 15 septembre (Reuters) - La Grèce est en passée de lever toutes les restrictions sur les capitaux imposées il y a trois ans, déclare son ministre des Finances dans une interview publiée samedi.

"Nous allons très bientôt procéder à un nouvel assouplissement", explique Euclide Tsakalotos au journal Naftemporiki.

"Nous allons boucler la deuxième phase qui concerne les retraits d'argent liquide et l'ouverture des comptes bancaires et nous entrerons dans la dernière phase pour la levée totale des contrôles de capitaux, la troisième et dernière phase (...) qui concerne les restrictions sur les mouvements de capitaux à l'étranger."

La Grèce a imposé des contrôles de capitaux en juillet 2015 pour empêcher une panique bancaire au plus fort de la crise de la dette, quand elle risquait un défaut de paiement et une sortie de la zone euro.

Le pays est sorti officiellement le mois dernier de son troisième et dernier plan de renflouement financier, d'un montant de 86 milliards d'euros, avec l'espoir de pouvoir de nouveau se financer à terme sur les marchés financiers.

(Karolina Tagaris Jean-Stéphane Brosse pour le service français)