La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie conviennent de renforcer les interconnexions des réseaux gaziers

En 2016, les quatre pays ont convenu de développer les infrastructures nécessaires à la réalisation du corridor gazier dit vertical, qui permettra des flux de gaz bidirectionnels de la Grèce vers l'Europe du Nord, via la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie.

Après que la Russie a coupé les livraisons de gaz à l'Europe à la suite de la guerre en Ukraine, les pays européens ont cherché d'autres fournisseurs de gaz et ont poursuivi plus activement la coopération énergétique.

En vertu du protocole d'accord signé jeudi en marge d'une conférence sur le gaz naturel liquéfié (GNL) à Athènes, le DESFA grec, Bulgartransgaz bulgare, FGSZ hongrois et SNTGN Transgaz roumain ont convenu d'entamer des discussions sur les aspects réglementaires et économiques du corridor, a déclaré le DESFA dans un communiqué.

L'accord durera trois ans avec la possibilité d'être prolongé d'une année supplémentaire, a-t-il ajouté.

"(C'est) une étape importante vers la mise en œuvre du corridor vertical, un projet qui contribuera de manière significative à la sécurité d'approvisionnement de la région au sens large", a déclaré Maria Rita Galli, directrice générale de DESFA, dans le communiqué.

Elle a ajouté que ce projet renforcera encore le rôle de la Grèce et de la région au sens large dans le domaine de l'énergie.

ICGB, le propriétaire d'une deuxième liaison gazière entre la Grèce et la Bulgarie (IGB) - un élément clé du Corridor gazier vertical qui a commencé à fonctionner cette année - et Gastrade, le développeur d'une unité flottante de stockage et de regazéification au large du port d'Alexandroupolis, dans le nord de la Grèce, ont également signé l'accord jeudi.

L'IGB gagnera en importance lorsque sa capacité annuelle maximale de 3 milliards de mètres cubes augmentera.

"En coordination avec DESFA, nous avons la possibilité d'augmenter cette capacité (à) jusqu'à 5 milliards de mètres cubes par an", ont déclaré deux cadres supérieurs de l'ICGB, ajoutant que cela devrait se produire en même temps que la mise en service du terminal GNL au large d'Alexandroupolis prévue en 2024.

La Grèce a commencé à exporter du gaz vers la Bulgarie, qui a été coupée des approvisionnements russes plus tôt cette année après avoir refusé de payer en roubles russes.

Ce dernier développement s'inscrit dans les projets de la Grèce de devenir une voie de transit majeure pour le gaz liquéfié en Europe.

Cette année, Athènes a réduit de plus de la moitié ses importations de gaz russe, préférant augmenter ses livraisons de GNL, principalement en provenance des États-Unis et de l'Égypte, vers son unique installation de GNL à Revithoussa, près d'Athènes.