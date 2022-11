La Grèce, la Pologne, Malte et la Belgique mécontentes de la proposition de plafonnement du gaz à 275 euros/MWh

Les ministres s'apprêtent à s'affronter sur la proposition tant attendue de la Commission européenne, l'organe exécutif du bloc, qui a contrarié à la fois les partisans d'une intervention décisive sur le marché et ceux qui y sont farouchement opposés.

La ministre polonaise du climat, Anna Moskwa, a déclaré que le plan était "une blague" et qu'il n'était pas acceptable car le prix proposé était bien supérieur au marché actuel.

"Le texte qui est sur la table est insatisfaisant (...) il ne dit pas clairement s'il aura un effet sur les prix", a déclaré le ministre belge de l'énergie, Tinne Van der Straeten, en arrivant aux négociations.

Leur collègue grec a déclaré qu'un plafond de 150-200 euros/MWh était "réaliste".

"Cela pourrait nous aider à réduire les prix du gaz et donc à réduire les prix de l'électricité, qui est un défi majeur en Europe cet hiver", a déclaré Konstantinos Skrekas.

Malte n'était pas non plus satisfaite de la proposition de plafonnement des prix, sa ministre de l'énergie et de l'environnement, Miriam Dalli, ayant déclaré que les conditions strictes nécessaires à l'entrée en vigueur du mécanisme le rendaient "pratiquement impossible".

Pas moins de 15 pays de l'UE réclament une limite fixe pour contenir les coûts de l'énergie après que les prix du gaz ont atteint des sommets en août dernier, la Russie ayant réduit ses livraisons à l'Europe à la suite des sanctions occidentales liées à la guerre de Moscou contre l'Ukraine.

L'opposition vient d'un camp plus petit mais puissant, dirigé par l'Allemagne, la plus grande économie de l'UE. Avec les Pays-Bas, la Suède, l'Autriche et la Finlande, ils affirment qu'un plafond pourrait déplacer l'approvisionnement ailleurs et réduire les incitations à réduire la consommation de gaz.

La Commission a proposé de limiter le prix du front-month sur la bourse du gaz néerlandaise Title Transfer Facility (TTF) s'il dépasse 275 euros/MWh pendant deux semaines et si, dans le même temps, les prix sont supérieurs de 58 euros à une référence mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL) pendant 10 jours de négociation consécutifs.

Le ministre estonien a été le seul à déclarer que le plan était "OK, à peu près" en tant que mesure temporaire et uniquement pour faire face à des hausses de prix extrêmes, plutôt qu'une solution permanente.

"L'Europe doit encore être un marché du gaz attractif", a déclaré Riina Sikkut. "Toutes les mesures sur les fossiles et le gaz - elles ne résolvent pas le problème. Nous avons besoin d'une énergie locale, abordable et à faible empreinte écologique - et c'est l'énergie renouvelable."

L'UE a approuvé une série de mesures visant à atténuer la pénurie aiguë d'énergie depuis l'envolée des prix l'été dernier, depuis les économies d'électricité et de gaz jusqu'aux nouvelles taxes destinées à récupérer les bénéfices exceptionnels des producteurs d'énergie.

Mais la question de savoir si et comment plafonner les prix du gaz divise l'UE depuis des mois.

Le lancement d'achats communs de gaz dans le bloc et l'accélération des procédures d'autorisation pour les sources d'énergie renouvelables risquent d'être pris en otage après que la Pologne, la Belgique, la Grèce et l'Italie ont menacé de bloquer ces mesures qui attendent également l'approbation des ministres s'il n'y a pas d'accord sur un plafond applicable.