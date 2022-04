La Grèce lève les restrictions du COVID pour la saison touristique estivale

Les infections au coronavirus en Grèce se sont atténuées ces dernières semaines, les autorités ayant enregistré mardi 15 000 infections et 64 décès. Sur une population de 11 millions d'habitants, quelque 72 % sont entièrement vaccinés.

La saison touristique estivale vitale de la Grèce commence généralement après la Pâques orthodoxe, qui tombe cette année le 24 avril. La Grèce s'attend à un nombre élevé de visiteurs cette année, les responsables prévoyant que les recettes atteignent 80 % des niveaux de 2019, une année record avant que la pandémie ne mette un terme aux voyages.

Le ministre de la Santé, Thanos Plevris, a déclaré que la décision d'assouplir les restrictions était "fondée sur les données épidémiologiques et les suggestions des experts."

Du 1er mai au 31 août, le public n'aura plus besoin de présenter de certificats de vaccination ou de maladie à coronavirus pour entrer dans des espaces intérieurs ou ouverts tels que les restaurants, et les autorités envisagent également de lever l'obligation de présenter un certificat numérique COVID de l'UE pour entrer dans le pays.

En outre, le port du masque à l'intérieur ne sera plus obligatoire à partir du 1er juin et les élèves retourneront en classe après les vacances de Pâques sans avoir à présenter régulièrement des autotests négatifs.

M. Plevris a déclaré que toutes les mesures seront réévaluées en septembre.

La Grèce, l'une des destinations touristiques estivales les plus populaires du sud de l'Europe, a attiré plus de 33 millions de visiteurs en 2019, la plupart provenant de Grande-Bretagne et d'Allemagne. L'industrie représente environ un cinquième de l'économie et emploie une personne sur cinq.