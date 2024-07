Les pompiers grecs ont lutté contre un incendie sur l'île de Kos pendant une deuxième journée mardi, alors que des centaines de touristes et d'habitants qui avaient été forcés d'évacuer pendant la nuit ont regagné leurs hôtels et leurs maisons.

Lorsque le feu a atteint le village balnéaire de Kardamaina pendant la nuit, les gens se sont réfugiés dans un centre sportif et d'autres lieux, a déclaré à Reuters Christos Efstratiou, gouverneur adjoint pour les îles du Dodécanèse.

Le feu s'est calmé mardi matin, ce qui a permis aux habitants de rentrer chez eux, et les bâtiments n'ont pas été endommagés, a précisé M. Efstratiou.

Plus de 100 pompiers, assistés d'un hélicoptère, s'attaquaient toujours au feu pour éviter qu'il ne reprenne de plus belle, ont indiqué les pompiers.

Des dizaines d'incendies ont éclaté en Grèce, dont deux près de la capitale, Athènes, au cours du week-end. Lundi, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a mis en garde contre un été dangereux, marqué par des incendies de forêt à la suite d'une sécheresse prolongée.

Les équipes de secours, aidées par des avions transportant de l'eau, ont également lutté pour maîtriser les incendies sur l'île de Chios et en Crète mardi.

Les incendies de forêt sont fréquents dans ce pays de la Méditerranée orientale. Mais les conditions météorologiques plus chaudes, plus sèches et plus venteuses que les scientifiques associent aux effets du changement climatique ont augmenté leur fréquence et leur intensité.