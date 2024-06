La Grèce prévoit un remboursement anticipé de 8 milliards d'euros (8,61 milliards de dollars) de prêts de sauvetage aux pays de la zone euro cette année, alors que l'économie du pays se remet de la crise de la dette de la décennie précédente, ont déclaré deux responsables à Reuters mercredi.

La Grèce a retrouvé sa note d'investissement à la fin de l'année dernière après avoir passé 13 ans dans la catégorie "junk", ce qui lui a permis d'attirer une forte demande de la part des investisseurs étrangers pour ses émissions d'obligations.

"Nous allons rembourser des prêts antérieurs qui s'élèvent à 8 milliards d'euros et arrivent à échéance en 2026, 2027 et 2028, soit plus qu'initialement prévu", a déclaré à Reuters un responsable ayant connaissance du dossier.

Reuters a rapporté en avril que la Grèce prévoyait de rembourser plus tôt jusqu'à 5 milliards d'euros de prêts arrivant à échéance dans les années à venir afin de faire de la place pour de nouvelles émissions d'obligations sans augmenter sa dette, tout en ajoutant de la liquidité à un marché obligataire grec peu profond.

Un deuxième fonctionnaire a confirmé le montant et le calendrier, ajoutant que le gouvernement utilisera 5 milliards d'euros provenant de la réserve de liquidités de 16 milliards d'euros qui s'est accumulée au cours du troisième plan de sauvetage.

La zone euro et le Fonds monétaire international (FMI) ont prêté à la Grèce environ 280 milliards d'euros pendant la crise, à condition que la Grèce impose des mesures d'austérité sévères.

Le troisième plan de sauvetage du pays a expiré en 2018 et, depuis lors, la Grèce dépend uniquement des marchés de la dette pour ses besoins d'emprunt.

Avec le paiement prévu cette année, la Grèce aura remboursé environ 20 milliards d'euros au titre des premiers prêts de renflouement. En 2022, le pays a remboursé le FMI avec deux ans d'avance et en 2023, il a remboursé 5 milliards d'euros de prêts aux pays de la zone euro.

(1 $ = 0,9291 euro)