La Grèce ravagée par des incendies de forêt meurtriers

(Nouveau bilan)

par Vassilis Triandafyllou et Alkis Konstantinidis

MATI, Grèce, 24 juillet (Reuters) - La Grèce était ravagée lundi par des incendies de forêt hors de contrôle qui ont déjà fait au moins sept morts et des dizaines de blessés, détruit de nombreuses maisons et fortement perturbé les transports.

Un journaliste de Reuters a vu lundi soir au moins quatre corps calcinés sur une route du village de Mati, destination touristique très populaire située à près de 30 kilomètres à l'est d'Athènes et dévastée par les flammes.

Trois décès supplémentaires ont été confirmés par le ministère de la Santé, selon lequel au moins 56 personnes ont été blessées.

Des représentants du gouvernement s'attendaient à ce que le nombre de victimes augmente considérablement.

Alors que l'incendie faisait toujours rage et que la nuit tombait, l'étendue des dégâts devenait difficile à jauger lundi soir.

Les autorités ont appelé des milliers d'habitants de cette région côtière à abandonner leurs maisons pour échapper à un gigantesque brasier qui a entraîné la fermeture de l'autoroute la plus fréquentée du pays, de liaisons ferroviaires et perturbé le trafic aérien à l'aéroport d'Athènes en raison de la mauvaise visibilité.

En fin d'après-midi, un autre incendie s'est déclenché au nord et à l'est de la capitale. Le maire d'une localité touchée par les flammes a parlé d'une centaine de maisons et d'au moins 200 véhicules détruits.

Les incendies de forêt sont fréquents en Grèce, où des dizaines de personnes avaient trouvé la mort en 2007, mais les conditions climatiques, avec en particulier un hiver doux et sec, ont créé des conditions particulièrement propices cette année.

APPEL À L'AIDE EUROPÉENNE

"Nous ferons tout ce qu'il est humainement possible de faire pour contrôler la situation", a déclaré le Premier ministre Alexis Tsipras pendant une visite en Bosnie qu'il a écourtée pour rentrer en Grèce.

"Je suis intrigué par les départs de feu simultanés à l'est comme à l'ouest d'Athènes", a-t-il ajouté.

Les autorités ont lancé un appel à l'aide européenne en activant le Mécanisme de protection civile de l'Union européenne, qui permet de solliciter l'envoi de matériel terrestre et aérien par les autres membres du bloc.

L'armée a aussi été appelée en renfort pour lutter contre les incendies, alors que plus de 200 pompiers et 60 véhicules sont déjà mobilisés dans la région de Kineta, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, où passe l'une des deux autoroutes menant vers le Péloponnèse.

Un responsable des pompiers a appelé les habitants à fuir pour échapper aux flammes et à la fumée.

"Personne ne peut résister à autant de fumée pendant tant d'heures. C'est une situation extrême", a souligné Achilleas Tzouvaras.

A l'est d'Athènes, c'est dans la région de Rafina, une ville de 20.000 habitants très boisée, que la situation apparaît la plus critique.

Le maire de la ville, Evangelos Bournous, a dit avoir vu au moins une centaine de maisons en feu. "C'est une catastrophe", a-t-il dit. (avec la contribution de Renee Maltezou; Tangi Salaün et Jean Terzian pour le service français)