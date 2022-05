La Grèce tente de rattraper le terrain perdu en matière de droits LGBTQ+.

"Ma mère m'a dit : 'Ne t'inquiète pas, quand tu seras grand tu te marieras avec une femme, tu auras des enfants et tu les montreras'.... Le pire, c'est qu'elle a dit cela pour me réconforter en fait", a déclaré Albatros.

L'année dernière, Albatros (leur nom artistique) a publié "Faulty Boy", un livre décrivant les défis auxquels sont confrontés les enfants gender queer en Grèce, un pays largement conservateur où l'influente Église orthodoxe enseigne qu'être gay est un péché.

"Bien sûr, j'ai ressenti la pression de changer", a déclaré Albatros, qui utilise un nom artistique et porte un masque noir scintillant pour s'assurer que le livre n'est pas lié à une certaine identité.

La Grèce a interdit ce mois-ci la thérapie dite de conversion pour les mineurs, des pratiques visant à supprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et que les experts de la santé et la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre du monde entier ont condamnées comme étant psychologiquement nuisibles et contraires à l'éthique.

Le Canada, la Nouvelle-Zélande et la France ont criminalisé la thérapie de conversion au début de cette année, rejoignant ainsi un nombre croissant de pays qui interdisent cette pratique.

Le Premier ministre Mitsokakis, qui tente de se détacher de l'image traditionnelle d'un dirigeant conservateur et qui doit affronter les élections en 2023, a nommé l'année dernière un comité chargé de rédiger une stratégie nationale pour améliorer les droits LGBTQI+.

"Je sais qu'il reste beaucoup à faire", a-t-il déclaré le 17 mai, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. "La Grèce moderne a la volonté, la maturité, le cœur et l'âme pour couvrir le terrain perdu."

Le gouvernement a également repoussé une interdiction des dons de sang par les homosexuels et a formé les fonctionnaires aux questions LGBTQI, a déclaré Alexis Patelis, principal conseiller économique de Mitsotakis.

La communauté LGBTQI+ grecque a salué les réformes de ces dix dernières années, notamment l'autorisation du partenariat civil pour les couples de même sexe en 2015 et la reconnaissance légale de l'identité de genre en 2017. Mais beaucoup d'entre eux estiment qu'elles ont été peu ambitieuses.

DES "FAILLES DANGEREUSES".

En pratique, la reconnaissance de l'identité de genre est une procédure judiciaire complexe et des problèmes de discrimination sont apparus pendant la pandémie. Les couples de même sexe ne sont pas autorisés à se marier ou à adopter des enfants.

L'interdiction de la thérapie de conversion exclut les adultes, nécessitant leur consentement, une mesure qui, selon les défenseurs des LGBTQI+, légalise effectivement ce qui, selon les Nations Unies, peut s'apparenter à de la "torture". Elle confine également les thérapies aux professionnels de santé rémunérés alors qu'elles sont souvent menées par des conseillers religieux ou autres.

"Malheureusement, en Grèce, toutes les réformes qui ont été approuvées (par le parlement), sont à moitié, incomplètes, avec des lacunes et des failles très dangereuses", a déclaré Parvy Palmou, psychothérapeute non binaire et gender queer de l'Association grecque de soutien aux transgenres.

Le gouvernement prévoit également d'interdire les opérations chirurgicales inutiles de "normalisation du sexe" sur les bébés intersexués nés avec des chromosomes atypiques qui affectent leur corps d'une manière qui ne correspond pas aux définitions normatives du masculin ou du féminin.

"Ils doivent pouvoir décider eux-mêmes, à un âge approprié, si et quand ils pratiqueront une opération en connaissant les conséquences et les alternatives et ne pas blesser leur corps et leur âme de manière irréparable", a déclaré Rinio Simeonidou, mère d'un adolescent intersexe et membre d'Intersex Greece, un groupe qui soutient environ 250 familles ayant des membres intersexes.

Elle a déclaré à Reuters que 13 ans après sa propre expérience, les médecins conseillaient encore aux mères de fœtus intersexués de mettre fin à leur grossesse.

Des sondages réalisés cette année par les instituts Eteron et Dianeosis ont montré qu'une majorité de jeunes Grecs soutiennent les principales réformes LGBTQI+. Mais l'opposition demeure.

Ce mois-ci, sept prêtres ont écrit à Mitsotakis pour protester contre une publicité télévisée en faveur du mariage homosexuel : "Les chrétiens ... savent que Dieu a créé deux sexes, l'homme et la femme. Il n'y a pas de troisième sexe", ont-ils déclaré dans leur lettre.

Faire de "la Grèce un meilleur endroit pour tous" est l'objectif du gouvernement, a déclaré Patelis. Mais pour les Albatros, qui vivent à Londres et ont gagné des centaines d'admirateurs pour leur art, le retour au pays n'est pas prévu pour le moment.

"Je ne me sens toujours pas à l'aise ici", ont-ils déclaré. "J'ai beaucoup de mal à devoir me battre pour des choses qui, selon moi, devraient être acquises."