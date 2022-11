La Grèce va annuler la vente du port d'Alexandroupolis -PM

Mitsotakis, qui s'exprimait lors d'une interview accordée lundi au radiodiffuseur ANT1, a confirmé un rapport de Reuters publié précédemment selon lequel les "développements géopolitiques" ont incité à repenser l'accord visant à vendre une participation majoritaire dans l'installation à des investisseurs privés.

Située dans le nord de la Grèce, près des frontières avec la Bulgarie et la Turquie, Alexandroupolis a le potentiel pour devenir un centre énergétique pour l'Europe centrale.

Il est prévu de créer une unité flottante de stockage et de regazéification du gaz dans cette installation, essentielle pour l'Europe confrontée à une crise énergétique due à la baisse des approvisionnements en gaz russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine et des sanctions imposées à la Russie.

"Le gouvernement a décidé que, dans les circonstances actuelles, Alexandroupolis revêt une telle importance stratégique, géopolitique et énergétique pour notre pays qu'elle doit rester sous la juridiction du public grec", a déclaré Mitsotakis.

En septembre, la Grèce a reçu deux offres contraignantes pour une participation de 67 % dans le port. Quatre investisseurs avaient été présélectionnés l'année dernière pour la vente.

Les soumissionnaires étaient Quintana Infrastructure and Development par le biais de Liberty Port Holdings Single Member, et International Port Investments Alexandroupolis, une coentreprise de Black Summit Financial Group, Euroports, EFA Group et GEK Terna.

Une source de l'agence de privatisation du pays, HRADF, a déclaré à Reuters plus tôt lundi que le processus d'appel d'offres était susceptible d'être annulé en raison du rôle élevé du port après son "rôle revalorisé, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie".

Depuis lors, le port d'Alexandroupolis a également été utilisé comme route alternative pour l'expédition d'équipements militaires de l'OTAN vers son flanc oriental via la Roumanie et la Bulgarie.

Le conseil d'administration de l'agence de privatisation se réunira jeudi pour examiner le dossier et les prochaines étapes du développement du port, a ajouté la source de l'agence de privatisation.