La Grèce va fermer bars et restaurants dès le 3 novembre

ATHÈNES, 31 octobre (Reuters) - La Grèce va étendre à tout so territoire le couvre-feu nocturne et fermer pour un mois les bars et les restaurants dans ses régions les plus densément peuplées afin de contenir la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé samedi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Si le pays demeure l'un des moins touchés d'Europe, il a constaté depuis début octobre une nette remontée du nombre de cas de COVID-19.

Restaurants, bars, cafés, cinémas, musées et salles de sport seront donc fermés à compter de mardi pour une période d'un mois dans le nord de la Grèce et dans la région de l'Attique, où se situe Athènes.

Le couvre-feu instauré de minuit à 5h00 du matin sera étendu à tout le pays.

"Ces nouvelles mesures visent deux sources qui sont de contamination avérées: le divertissement et les déplacements", a expliqué samedi le chef du gouvernement grec. (Lefteris Papadimas; version française Nicolas Delame)