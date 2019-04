La Grèce veut pouvoir rembourser le FMI par anticipation-source

ATHENES, 15 avril (Reuters) - La Grèce compte demander cette semaine au Mécanisme européen de stabilité (MES) l'autorisation de rembourser par anticipation des prêts du Fonds monétaire international (FMI) qu'elle juge trop coûteux, a dit lundi à Reuters une source proche du dossier.

Athènes veut rembourser 3,7 milliards d'euros au FMI, a ajouté la source. Le MES, fonds d'aide de la zone euro, devrait être remboursé d'un montant équivalent, conformément aux conditions de l'aide versée à la Grèce, mais il est probable qu'il renoncera à ce droit.

Les prêts du FMI concernés arrivent à échéance cette année et en 2020, a dit une deuxième source à Reuters. "Cela veut dire que le FMI restera observateur du programme de surveillance post-renflouement de la Grèce", a expliqué celle-ci.

Une troisième source avait dit la semaine dernière que l'Allemagne et les Pays-Bas s'opposaient à cette initiative, de crainte que le FMI ne participe plus aux revues périodiques des réformes de la Grèce par ses créanciers.

Le FMI regarde quant à lui cette demande d'un oeil favorable, selon l'une des sources.

La Grèce, le pays le plus lourdement endetté de la zone euro au regard de la taille de son économie avec une dette équivalente à 180% du produit intérieur brut (PIB) annuel, doit rembourser un total de 9,3 milliards d'euros de prêts au FMI d'ici 2024.

La Grèce a fait l'objet de trois programmes d'aide internationaux depuis 2010, d'un montant total combiné de 280 milliards d'euros. Le dernier de ces programmes a pris fin en août 2018 et Athènes a lancé depuis deux appels au marché couronnés de succès.

Les prêts du FMI, octroyés dans le cadre des deux premiers plans d'aide, coûtent à la Grèce autour de 5% annuellement et sont devenus plus chers à présent que les financements sur le marché: sur le marché secondaire, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans est tombé lundi à 3,266%, son plus bas niveau depuis septembre 2005.

