La Writers Guild of America (WGA) et la SAG-AFTRA ont déposé une plainte auprès du National Labor Relations Board contre NBCUniversal, a indiqué le Hollywood Reporter mardi.

Le syndicat affirme que la société porte atteinte à sa liberté de piquetage et met en danger ses membres en obstruant le trottoir public jouxtant le studio de NBCUniversal en Californie pendant un projet de construction en cours, selon le rapport, citant une plainte déposée par la WGA auprès de l'agence fédérale.

La semaine dernière, les acteurs hollywoodiens en grève ont rejoint les scénaristes de cinéma et de télévision sur les piquets de grève pour la première fois en 63 ans. Ils ont applaudi et scandé devant les grands studios pour réclamer une augmentation des salaires de l'ère du streaming et une limitation de l'utilisation de l'intelligence artificielle.

La WGA, la NLRB et NBCUniversal n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

La plainte de la WGA mentionne que cette dernière a "forcé les piquets de grève à patrouiller dans des rues très fréquentées avec un trafic automobile important, où deux piquets de grève ont déjà été heurtés par une voiture, et en refusant de fournir des barrières K-rail pour établir des voies piétonnes pour les piquets de grève", selon le rapport.

Dans un document similaire, SAG-AFTRA a déclaré que ses membres avaient été contraints "d'organiser des piquets de grève dans un endroit dangereux et surpeuplé, exacerbant ainsi la situation désastreuse en matière de sécurité publique afin d'interférer avec le droit des membres en grève de s'engager dans l'activité protégée et concertée de piquetage et de patrouille à l'extérieur des locaux de l'employeur au cours d'une grève légale".