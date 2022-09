La Guinée équatoriale abolit la peine de mort huit ans après la dernière exécution

Avec une population d'environ 1,4 million d'habitants répartis entre une partie continentale sur la côte d'Afrique centrale et une île dans le golfe de Guinée, la Guinée équatoriale a un piètre bilan en matière de droits de l'homme. Des groupes de campagne et des puissances étrangères ont accusé le gouvernement Obiang de torture, de détentions arbitraires et de simulacres de procès.

Selon Amnesty International, les dernières exécutions ont eu lieu en 2014 dans ce petit État pétrolier. Obiang avait déclaré en 2019 qu'il proposerait une loi pour mettre fin à la peine capitale.

La nouvelle loi pénale, vue par Reuters mardi, est datée du 17 août mais a été officiellement publiée au cours du week-end. Elle entrera en vigueur 90 jours après sa publication, précise le document.

Le fils d'Obiang, le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, a qualifié l'abolition d'"historique et mémorable".

"Je l'écris avec des majuscules pour sceller ce moment unique", a-t-il tweeté lundi. "LA GUINÉE ÉQUATORIALE A ABOLI LA PEINE DE MORT".

La peine capitale reste légale dans un peu plus de 30 pays africains, mais plus de 20 d'entre eux n'ont pas procédé à des exécutions depuis au moins 10 ans, selon le fournisseur de données Statista.

Obiang, 80 ans, dirige la Guinée équatoriale, une ancienne colonie espagnole, depuis qu'il a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1979, ce qui fait de lui le président en fonction depuis le plus longtemps au monde.

La dissidence politique est réprimée sous Obiang, et la richesse que lui et sa famille ont acquise grâce aux puits de pétrole offshore n'a pas profité à la majorité de la population.

Obiang Mangue a été jugé par contumace et reconnu coupable de détournement de fonds par un tribunal français en 2020 en rapport avec des biens de luxe saisis en France, dont un hôtel particulier au cœur de Paris. Il nie toute malversation.