La Guinée ordonne des poursuites judiciaires contre le président évincé Condé

Conde, 84 ans, a été renversé par un coup d'État militaire en septembre dernier par les officiers qui dirigent désormais le pays d'Afrique de l'Ouest. La colère contre lui était montée après qu'il ait modifié la constitution pour se présenter à une réélection en 2020, qu'il a gagnée.

Les accusations contre Conde et ses alliés comprennent la complicité de meurtres et d'agressions, de violences sexuelles et de disparitions forcées découlant des troubles civils qui ont éclaté autour de l'élection contestée, selon un document signé par le procureur général.

La décision de Conde de briguer un troisième mandat a déclenché des protestations répétées qui ont fait des dizaines de morts, la police ayant réprimé avec force les manifestants, avant et après l'élection.

Le groupe de défense des droits Amnesty International a déclaré qu'au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées dans les mois précédant le vote. Au moins 17 personnes ont été tuées dans les jours qui ont suivi. https://www.reuters.com/article/us-guinea-election-idUSKBN2781QB.

Les forces de sécurité de l'État "ont bénéficié d'une impunité totale en complicité avec les personnes au pouvoir à Conakry à l'époque", indique le document du tribunal.

Dans ce document, le procureur général a demandé au procureur de district d'engager immédiatement des poursuites judiciaires contre Condé et un certain nombre d'autres personnes, dont l'ancien premier ministre et l'ancien ministre de la défense.

Il a également ordonné des poursuites judiciaires contre toute personne ayant participé à la destruction de bâtiments pendant les manifestations, et toute personne ayant organisé des marches ayant entraîné des violences.

La décision de justice semble inverser une annonce récente de la junte militaire guinéenne selon laquelle Condé serait libéré de son assignation à résidence. Il a été maintenu sous surveillance depuis son éviction, bien qu'il ait été autorisé à se rendre aux Émirats arabes unis pour un contrôle médical.

Le colonel Mamady Doumbouya, chef de la junte, a déclaré samedi qu'il faudrait probablement plus de trois ans pour organiser des élections et une transition vers un retour à un régime civil.