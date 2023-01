La Guyane recherche des investissements indiens dans son secteur des hydrocarbures - un fonctionnaire indien

Le président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali, et le président du Suriname, Chandrikapersad 'Chan' Santokhi, qui sont en visite en Inde, se sont entretenus lundi avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors d'une conférence dans l'État indien central de Madhya Pradesh.

La Guyane abrite l'une des plus grandes découvertes de pétrole de la dernière décennie. Il produit actuellement 340 000 barils par jour (bpj) de pétrole et vise à porter cette production à 1,64 million de bpj d'ici la fin de la décennie, a déclaré Saurabh Kumar, secrétaire au ministère indien des Affaires étrangères.

Il a déclaré que la Guyane a sollicité la participation d'entreprises publiques et privées indiennes dans son secteur des hydrocarbures.

"Nous cherchons à coopérer avec le Guyana, et le Suriname, en particulier avec le Guyana", a déclaré Kumar, ajoutant qu'Ali rencontrerait le ministre indien du pétrole, Hardeep Singh Puri, lors de son voyage à New Delhi.

L'Inde, troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, diversifie ses sources d'importation de brut et a importé en 2021 du brut guyanais Liza.