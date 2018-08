La Haute Cour anglaise rend un jugement crucial en faveur de Quantum Global

L'entreprise se tourne maintenant vers l'île Maurice.

LONDRES, le 16 août 2018 - La Haute Cour anglaise a rendu aujourd'hui un jugement crucial en faveur de Quantum Global Group et de son fondateur Jean-Claude Bastos de Morais, marquant ainsi un tournant dans leur litige avec le fonds souverain angolais.

La Cour a confirmé sa décision précédente d'annuler intégralement l'ordonnance de gel sur le plan mondial (Worldwide Freezing Order- WFO) de 3 milliards de dollars imposée à Quantum Global et à M. Bastos en avril. Elle a fortement critiqué la manière déloyale et trompeuse dont les faits concernant huit domaines ont été présentés devant le tribunal par Norton Rose Fulbright, les conseillers juridiques du Fundo Soberano de Angola (FSDEA).

Au sujet de cette présentation trompeuse, le juge Popplewell a dit ; « Ces manquements ont été empreints d'un degré élevé de culpabilité ».

Selon les termes du jugement, « Les manquements au devoir sont suffisamment graves et répréhensibles pour justifier de la levée de la WFO, ainsi que du fait de ne pas accorder de nouvelles mesures, quels que soient les autres motifs de contestation », peut-on lire dans le jugement.

De plus, concernant l'une des principales catégories des demandes présentées, la 'conspiration de moyens légaux' (lawful means conspiracy), le juge a formellement exprimé son accord avec les défendeurs. Il a conclu que la demande était si peu fondée qu'elle n'atteignait pas le seuil requis pour soulever une question sérieuse devant être jugée sur la base des faits allégués par la FSDEA.

Le juge Popplewell s'est également prononcé contre la FSDEA sur la plupart des questions de compétence : "Ma conclusion est qu'il n'y a qu'un petit nombre de causes d'action à l'égard desquelles la compétence est établie", a-t-il dit. Ce jugement signifie essentiellement que la majeure partie de la demande sous-jacente de la FSDEA a échoué au Royaume-Uni, dans l'attente d'une requête à la Cour d'appel contre l'ordonnance d'annulation qui devrait être tranchée cette semaine.

Le jugement déclare que les allégations non corroborées provenant des "Paradise Papers" citées par Norton Rose ne sont pas fondées : "Rien n'indique que l'utilisation de structures offshore par le groupe était autre chose que la manière normale et légitime dont le groupe s'était structuré à des fins fiscales, réglementaires et autres fins commerciales ; ni que l'utilisation personnelle de ces structures par M. Bastos ne représentait pas son modus operandi normal, pour des raisons personnelles légitimes. »

Quantum Global va maintenant s'attacher à résoudre les problèmes rencontrés à l'île Maurice et en Suisse, où le gel par les autorités des comptes bancaires de Quantum Global et la suspension de sa licence d'exploitation à Maurice ont porté un grave préjudice à ses activités, une situation qui reflète celle du Royaume-Uni.

Le jugement de la Haute Cour anglaise aborde également des faits qui se trouvent au cœur de l'affaire à Maurice. La décision indique que les sociétés en commandite dans les juridictions offshore « ne sont pas inhabituelles pour des investissements en private equity ; qu'elles étaient à l'époque connues de Deloitte, qui ne les a pas désapprouvées ; que la structure n'a pas fait l'objet de critiques de la part d'E&Y au cours de leurs investigations ; et que le transfert de la totalité des montants engagés dans les comptes au nom des sociétés en commandite, afin de les placer hors du contrôle de la FSDEA, a été effectué à des fins politiques légitimes ».

Les actions entreprises par les autorités mauriciennes empêchent Quantum Global de gérer ses investissements en Afrique et de payer son personnel depuis cinq mois. A ce jour, les autorités mauriciennes ont refusé officiellement de révéler la raison des actions portées contre Quantum Global et M. Bastos, malgré les appels répétés à une audience équitable conformément à la loi.

