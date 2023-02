La Haute Cour d'Espagne rejette la suspension de l'impôt sur les bénéfices exceptionnels demandée par Repsol

Accéder à la demande aurait conduit à une suspension de la taxe que l'Espagne a imposée aux grandes entreprises énergétiques et aux banques en décembre, grâce à laquelle le gouvernement vise à lever 7 milliards d'euros (7,5 milliards de dollars) d'ici 2024 pour alléger les pressions du coût de la vie.

Vendredi, le tribunal a déclaré que sa décision ne causerait pas de "dommages irréparables" puisque les entreprises pourraient être remboursées avec des intérêts si une éventuelle contestation aboutit.

Les associations bancaires espagnoles et le lobby de l'électricité ont également déposé un recours devant la Haute Cour d'Espagne pour contester l'arrêté ministériel (...) qui impose la nouvelle taxe.

Le tribunal n'a pas encore pris de décision sur l'appel mais a abordé vendredi la demande de suspension.

Le tribunal a déclaré qu'une injonction causerait "un grave préjudice à l'intérêt général", car l'objectif principal de la loi est d'exiger un effort plus important de la part de ceux qui ont une plus grande capacité économique pendant la crise énergétique actuelle et dans un contexte d'inflation élevée.

Les associations espagnoles de banques et d'électricité ont contesté l'ordonnance au motif que la taxe faussait la concurrence et était discriminatoire, mais n'ont pas demandé de suspension.

La demande d'injonction de Repsol montre sa détermination à s'opposer à la taxe, qu'elle considère comme incompatible avec le droit espagnol et de l'Union européenne.

Repsol, qui a refusé de faire des commentaires vendredi, a déclaré jeudi qu'elle souhaitait que la taxe soit supprimée et, en cas de succès, demander le remboursement des montants perçus.

Outre la contestation de l'ordonnance, les entreprises peuvent également faire appel directement aux autorités fiscales pour récupérer l'argent une fois qu'elles ont effectué leur premier paiement, dû avant le 20 février.