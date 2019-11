La Haute cour d'Australie va étudier l'appel du cardinal George Pell

(.)

MELBOURNE, 13 novembre (Reuters) - La Haute cour d'Australie a accepté mercredi d'étudier l'ultime appel effectué par le cardinal George Pell, ancien conseiller du pape François et ex-trésorier du Vatican, condamné en mars dernier à six ans de réclusion pour des faits d'abus sexuels sur des mineurs à la fin des années 1990.

George Pell, plus haut responsable catholique à avoir été jugé coupable de faits de pédophilie, s'est tourné devant la plus haute juridiction du pays après que sa condamnation a été confirmée en août dernier par la Cour d'appel de l'Etat de Victoria.

Un porte-parole de la Haute cour a déclaré que l'audience aurait lieu au plus tôt en mars 2020, devant cinq ou sept juges.

Pell, qui est âgé de 78 ans, sera maintenu en détention jusqu'à l'audience.

Dans l'attente de l'examen de son appel, il ne peut demander à bénéficier d'une remise en liberté anticipée avant 2022. Il sera alors âgé de 81 ans.

Aucune réaction n'a pu être obtenue auprès de ses avocats. Les procureurs n'ont pas fait davantage de commentaire.

L'avocate d'une de ses victimes a déclaré que son client respectait la procédure judiciaire.

"Cela va prolonger un processus laborieux et difficile, mais nous ne pouvons qu'espérer que cet appel sera examiné aussi vite que possible et que le verdict de la Haute Cour amènera de la clarté et un dénouement pour tous", a dit dans un communiqué l'archevêque Mark Coleridge, président de la Conférence des évêques catholiques d'Australie.

Mgr Pell a été jugé coupable en décembre 2018 d'avoir abusé de deux garçons de treize ans à la fin des années 1990 lorsqu'il était archevêque de Melbourne.

Sa condamnation à six ans de prison, prononcée en mars, a été confirmée en août au terme d'un premier appel devant la juridiction de l'Etat de Victoria. Ses avocats ont alors saisi la Haute cour d'Australie.

George Pell a été relevé de ses fonctions de trésorier du Vatican après sa condamnation, mais reste cardinal. Le pape François a indiqué qu'il ne ferait aucun commentaire tant que tous les recours judiciaires n'auraient pas été explorés. (Sonali Paul Jean Terzian et Henri-Pierre André pour le service français)