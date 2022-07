La Havane annonce des coupures de courant et annule son carnaval

LA HAVANE (Reuters) - La Havane a annulé son carnaval et prend d'autres mesures alors que la capitale cubaine connaîtra des coupures d'électricité à partir du mois d'août et que la crise énergétique s'aggrave sur l'île, ont rapporté samedi les médias d'État.

La Havane, centre de l'activité économique de Cuba qui abrite un cinquième de la population de 11,2 millions d'habitants du pays, avait jusqu'à présent été épargnée par les coupures de courant quotidiennes de quatre heures ou plus que le reste de l'île subit depuis des mois.

Ces coupures ont déclenché quelques manifestations locales cet été et, il y a un an, provoqué une journée de troubles sans précédent dans tout le pays.

Un calendrier prévoit pour l'instant que chacune des six municipalités de La Havane verra son électricité coupée tous les trois jours pendant les heures de pointe de la mi-journée, selon le quotidien local du Parti communiste, Tribuna de la Habana, qui a rendu compte d'une réunion des autorités locales.

Les coupures traduisent une crise économique de plus en plus profonde qui a commencé avec de nouvelles sanctions strictes des États-Unis contre l'île, en 2019, et s'est aggravée avec la pandémie, qui a durement affecté le secteur du tourisme, puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La flambée des prix de la nourriture, du carburant et du transport maritime a mis en évidence la dépendance aux importations et les faiblesses du pays, notamment en matière d'infrastructures. L'économie de Cuba a reculé de 10,9% en 2020 et ne s'est redressée que de 1,3% l'année dernière.

Les Cubains ont été confrontés à plus de deux ans de pénurie de nourriture et de médicaments, de longues files d'attente pour acheter des produits rares, de prix élevés et de problèmes de transport. Les pannes d'électricité n'ont fait qu'ajouter à la frustration, entraînant notamment l'exode de plus de 150.000 Cubains vers les États-Unis depuis octobre.

"C'est le moment de faire preuve de solidarité et de contribuer à ce que le reste de Cuba souffre moins de ces pannes indésirables", a déclaré Luis Antonio Torres, chef du parti communiste de La Havane, cité par Tribuna.

Torres et d'autres participants à la réunion ont insisté sur le fait qu'ils agissaient par solidarité avec leurs compatriotes cubains, et non par nécessité, et annoncé d'autres mesures telles que des vacances massives pour fermer les entreprises publiques, le recours au travail à domicile et une réduction de 20% des allocations énergétiques pour les entreprises privées à forte consommation.

Le carnaval annulé devait avoir lieu le mois prochain.

Jorge Pinon, directeur du programme sur l'énergie et l'environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes de l'Université du Texas à Austin, juge pour sa part que l'ensemble du réseau électrique de Cuba est au bord de l'effondrement après les récents incendies dans deux des 20 centrales du pays déjà obsolètes, les autres tombant constamment en panne.

"Les coupures programmées annoncées ne sont pas une solidarité mais plutôt une nécessité pour éviter un éventuel effondrement total du système", a-t-il ajouté.

(Version française Benjamin Mallet)

par Marc Frank