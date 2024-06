Le conglomérat énergétique hongrois MVM va acquérir une participation de 5 % dans le champ gazier azerbaïdjanais de Shah Deniz, a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi.

La Hongrie, un pays enclavé, a importé du gaz naturel principalement de la Russie, même après son invasion de l'Ukraine en 2022, ce qui a conduit de nombreux pays européens à chercher d'autres sources d'approvisionnement en énergie.

L'acquisition d'une participation dans ce champ gazier "nous protège (la Hongrie) des grandes fluctuations des prix de l'énergie", a déclaré le ministre hongrois des affaires étrangères Peter Szijjarto plus tôt dans la journée à Bakou, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue azerbaïdjanais, annonçant l'acquisition.

"L'Azerbaïdjan étant un nouvel acteur dans notre approvisionnement en énergie, cette situation nous permet de bénéficier d'un approvisionnement en énergie beaucoup plus stable et plus sûr.

Le champ de Shah Deniz est l'un des plus grands champs de gaz naturel au monde, avec une production annuelle de 29 milliards de mètres cubes (bcm), selon le communiqué de MVM.

La taille de la participation se traduirait par un approvisionnement annuel de 1,5 milliard de mètres cubes de gaz naturel pour la Hongrie.

La Hongrie reçoit 4,5 milliards de m3 de gaz par an de la Russie dans le cadre d'un accord de 15 ans signé en 2021.

Le porte-parole du gouvernement hongrois a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X après l'annonce que la participation dans le champ gazier "garantit une part importante des besoins en gaz de la Hongrie".

La Hongrie achète également pour la première fois cette année 50 millions de mètres cubes de gaz naturel à l'Azerbaïdjan, a ajouté M. Szijjarto.