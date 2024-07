La Hongrie bloquera les remboursements de l'Union européenne aux États membres qui ont fourni des munitions à l'Ukraine jusqu'à ce que Kiev autorise le transit du pétrole de la société russe Lukoil par un oléoduc traversant son territoire, a déclaré mardi le ministre hongrois des affaires étrangères.

La Slovaquie et la Hongrie ont déclaré au début du mois qu'elles avaient cessé de recevoir du pétrole de Lukoil par l'oléoduc Druzhba après que l'Ukraine a imposé le mois dernier une interdiction sur le transit des ressources de Lukoil.

"Tant que cette question n'est pas résolue par l'Ukraine, tout le monde devrait oublier le paiement des 6,5 milliards d'euros de la compensation de la Facilité européenne de paix pour les transferts d'armes", a déclaré le ministre des affaires étrangères Peter Szijjarto, cité par la chaîne de télévision ATV.

Le ministère ukrainien des affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Kiev affirme avoir bloqué le pétrole de Lukoil, mais les flux globaux n'ont pas été réduits dans l'oléoduc, qui dessert également d'autres fournisseurs.

L'oléoduc Droujba, ou "amitié", qui relie la Russie aux anciens États du bloc socialiste d'Europe de l'Est, est resté opérationnel pendant plus de deux ans de guerre, alors même que l'UE s'est sevrée de la plupart des autres sources d'approvisionnement en énergie russe. La Hongrie, en particulier, est restée très dépendante du pétrole russe et affirme qu'elle ne peut pas approvisionner ses raffineries sans lui.

Lundi, la Hongrie et la Slovaquie ont demandé à la Commission européenne de servir de médiateur dans le cadre d'une procédure de consultation avec l'Ukraine. Cette procédure leur permettrait de saisir la justice si l'organe exécutif de l'UE n'agit pas dans les trois jours.

La facilité européenne de soutien à la paix (EPF), créée en 2021, fonctionne comme un système de remboursement permettant aux membres de l'UE d'être remboursés pour l'envoi de munitions à d'autres pays.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les États membres qui ont fourni des armes à l'Ukraine peuvent demander à être indemnisés par ce fonds. Mais la Hongrie bloque depuis plus d'un an le versement de la prochaine tranche de l'argent du FPE en invoquant divers problèmes.