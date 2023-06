Le gouvernement hongrois cherche un co-investisseur "amical" pour acquérir l'aéroport de Budapest et en assurer l'exploitation, a déclaré jeudi le ministre du Développement économique Marton Nagy.

M. Nagy a déclaré que le gouvernement cherchait à obtenir une participation majoritaire, mais que la question était ouverte à la négociation. Il a ajouté que l'acquisition pourrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2023, le gouvernement étant en pourparlers avec plusieurs opérateurs aéroportuaires, dont l'un se trouve au Qatar.

Depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Viktor Orban en 2010, son gouvernement a renforcé la participation hongroise dans les secteurs de l'énergie, de la banque, des télécommunications et des médias, et prévoit d'acheter l'aéroport depuis des années. En 2021, le gouvernement d'Orban a proposé une offre non contraignante pour acheter l'aéroport, mais plus tard, le processus a été interrompu.

Le gouvernement a relancé l'idée en février 2023, lorsque M. Nagy a été chargé d'organiser des pourparlers sur l'acquisition.

"L'État souhaiterait acheter l'aéroport avec un co-investisseur amical, qui pourrait également être en mesure d'exploiter l'aéroport", a déclaré M. Nagy lors d'une réunion d'information.

Le principal actionnaire de l'aéroport de Budapest, avec 55,44 %, est AviAlliance GmbH, anciennement Hochtief AirPort GmbH, qui appartient à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada (Investissements PSP).

AviAlliance a déclaré jeudi que le "gouvernement hongrois a récemment fait part de son intérêt pour la reprise de l'aéroport".

"Même si les actionnaires n'ont pas initié l'achat, AviAlliance et ses coactionnaires sont obligés de considérer toute proposition d'achat dans l'intérêt de leurs fonds", a déclaré AviAlliance dans une réponse envoyée par courriel aux questions de Reuters, ajoutant qu'il était un investisseur orienté vers le long terme dans l'aéroport.

Mercredi, l'aéroport de Budapest a annoncé un bénéfice net de 76,6 millions d'euros sur un chiffre d'affaires net de 277,7 millions d'euros en 2022, après deux années de pertes importantes dues à la pandémie. Il a précisé qu'il ne verserait pas de dividendes à ses actionnaires.