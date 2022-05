La Hongrie doit travailler avec l'UE sur l'embargo pétrolier russe, selon le ministre allemand de l'économie

Le ministre allemand de l'économie Robert Habeck a mis en garde la Hongrie contre le blocage des efforts visant à imposer un embargo à l'échelle de l'Union européenne sur les importations de pétrole russe en réponse à la guerre en Ukraine.

"Il y a différentes solutions pour différents pays", a déclaré Habeck au Forum économique mondial de Davos lundi. "J'attends de tous, y compris de la Hongrie, qu'ils travaillent à une solution", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée de lundi, le ministre a déclaré à la radio allemande qu'il était déçu que l'UE n'ait pas encore trouvé d'accord sur l'embargo pétrolier prévu, qui est en cours depuis des semaines maintenant, et que l'Allemagne serait prête à renoncer à la participation de la Hongrie pour accélérer le processus.

"Si le président de la Commission dit que nous faisons cela à 26 sans la Hongrie, alors c'est une voie que je soutiendrais toujours", a déclaré M. Habeck au radiodiffuseur Deutschlandfunk. "Mais je n'ai pas encore entendu cela de la part de l'UE", a-t-il ajouté.

Parmi les 27 États membres de l'UE, la Hongrie est le plus fervent détracteur de l'embargo prévu sur le pétrole russe.

La Commission a proposé de supprimer progressivement les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année dans la plupart des États membres de l'UE, tandis que la Hongrie et d'autres pays pourraient bénéficier d'un délai supplémentaire.

Mais Budapest, l'allié le plus proche de Moscou au sein de l'UE, a déclaré qu'il souhaitait recevoir des centaines de millions d'euros de l'Union pour atténuer le coût de l'abandon du brut russe. L'UE doit obtenir l'accord des 27 États pour que l'embargo soit mis en place. (Reportages de Paul Carrel, Markus Wacket et Rachel More ; édition d'Emelia Sithole-Matarise)