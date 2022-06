La Hongrie est prête à faire un compromis avec l'UE pour obtenir des fonds de relance - un assistant du Premier ministre

Balazs Orban, directeur politique du premier ministre hongrois, a déclaré dans une interview à Reuters que son pays accueillerait favorablement des recommandations détaillées de l'exécutif européen sur ce que Budapest doit exactement changer dans ses lois pour obtenir les fonds européens.

"Nous sommes ouverts à un compromis", a déclaré M. Orban en marge du sommet de l'Union européenne.

Comme la plupart des pays de l'UE, la Hongrie a soumis en mai 2021 son plan directeur sur la manière dont elle utiliserait les subventions de l'UE pour rendre son économie plus respectueuse de l'environnement et de la haute technologie après la pandémie de COVID-19.

Mais contrairement aux plans de la plupart des autres pays, celui de la Hongrie n'a pas encore été approuvé par la Commission en raison des préoccupations de l'UE concernant la corruption et l'indépendance judiciaire.

M. Orban a déclaré que la formulation vague des objections de la Commission constituait un obstacle et que les problèmes pourraient être résolus plus rapidement si l'exécutif européen précisait ce qu'il voulait changer exactement, et comment.

"Le problème est que nous avons des recommandations trop nombreuses et trop générales. Certains disent qu'il y a un problème avec le système juridique constitutionnel ou le système judiciaire", a-t-il déclaré. "Que devons-nous faire avec cela ? Nous avons besoin de recommandations plus concrètes."

Il a rappelé que dans une situation similaire, dix ans plus tôt, la Commission avait pointé du doigt certains paragraphes d'une loi hongroise controversée sur les médias et expliqué en quoi ils devaient être révisés.

"Et le gouvernement hongrois était toujours disposé à le faire", a-t-il ajouté.

Comme exemple de corruption, la Commission a mentionné dans ses rapports que dans certains appels d'offres pour des contrats financés par l'UE, un seul soumissionnaire a participé, généralement affilié au parti Fidesz au pouvoir.

Balazs Orban a déclaré que le problème venait de la méthodologie disparate de l'UE et de la Hongrie.

"La façon dont ils comptent est différente de celle dont nous comptons. Si c'est là le problème, alors nous parviendrons certainement à un accord", a déclaré M. Orban, ajoutant que la Hongrie souhaitait conclure un accord le plus rapidement possible.

"Nous sommes préparés à tous les scénarios - nous pouvons agir rapidement si nécessaire, mais nous sommes également préparés au fait que nous devrons survivre sans les fonds", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas un bon scénario pour nous, mais nous sommes préparés financièrement."

