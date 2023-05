La Hongrie a reçu l'approbation de la Commission européenne pour modifier les contrats relatifs aux nouveaux réacteurs de sa centrale nucléaire de Paks, attribués il y a neuf ans à l'entreprise russe Rosatom, a déclaré jeudi le ministre des affaires étrangères Peter Szijjarto.

La Hongrie, qui achète la majeure partie de son énergie à la Russie, a signé un accord avec Rosatom pour la construction de deux réacteurs d'une capacité de 1,2 gigawatt chacun à Paks, qui en compte déjà quatre.

Le projet a connu de longs retards et les responsables hongrois ont envisagé de modifier le contrat pour y inclure une société de gestion de projet afin d'accélérer le processus, bien qu'ils n'aient donné que peu de détails sur leurs projets.

"Hier, nous avons reçu le feu vert de la Commission européenne. La Commission a approuvé les modifications du contrat des nouveaux réacteurs qui seront construits à Paks, à la fois le contrat de construction et le contrat de financement", a déclaré M. Szijjarto dans une vidéo diffusée sur Facebook.

Le projet de 12,5 milliards d'euros a été attribué en 2014 sans appel d'offres à Rosatom. L'énergie nucléaire n'est pas couverte par les sanctions imposées par l'Union européenne à la Russie en raison de la guerre en Ukraine, et la Hongrie s'est opposée à l'élargissement des sanctions à ce secteur.

M. Szijjarto a déclaré que les accords initiaux de 2104 pour les réacteurs étaient devenus "quelque peu obsolètes" en raison de changements dans l'environnement juridique, technique et physique, sans donner de détails.

En avril, M. Szijjarto a rencontré des représentants du gouvernement russe et de Rosatom à Moscou pour discuter des modifications à apporter aux contrats. Il a déclaré que les nouveaux réacteurs pourraient commencer à fonctionner au début de la prochaine décennie et que la construction à plus grande échelle pourrait commencer bientôt.