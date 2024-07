La Hongrie va construire un troisième terminal pour l'aéroport de Budapest et développer ses liaisons routières et ferroviaires avec la capitale, afin d'atteindre l'objectif de 25 millions de passagers par an d'ici 2040, a déclaré le ministre de l'économie Marton Nagy lors d'une conférence de presse mardi.

L'entreprise publique hongroise Corvinus Zrt. et le co-investisseur français Vinci Airports ont racheté l'aéroport de Budapest à son actionnaire principal AviAlliance et à des actionnaires minoritaires le mois dernier. L'acquisition de l'aéroport a coûté 3,1 milliards d'euros (3,35 milliards de dollars). (1 $ = 0,9247 euros) (Reportage de Boldizsar Gyori et Anita Komuves)