La JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon, va contrôler deux centrales thermiques qui utilisent de la biomasse ligneuse comme la centrale thermique de Taketoyo qui a été touchée par un incendie le 31 janvier, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le Japon est le deuxième acheteur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) et toute perturbation dans ses centrales électriques nationales - qu'il s'agisse d'installations thermiques ou nucléaires - est surveillée de près par les négociants en quête d'indices d'une augmentation de la demande.

L'unité Taketoyo n° 5 dans la préfecture d'Aichi, l'une des plus grandes centrales électriques au charbon du Japon, fonctionne par co-combustion de charbon et de biomasse. Elle a suspendu ses activités mercredi après que de la fumée se soit dégagée près d'une chaudière et qu'un incendie se soit déclaré sur le convoyeur à bande transportant le combustible.

La JERA effectuera des inspections d'urgence à la centrale thermique Hekinan dans la préfecture d'Aichi et à la centrale Hitachi Naka dans la préfecture d'Ibaraki, au nord de Tokyo, afin de vérifier les dispositifs mécaniques tels que les moteurs électriques et d'autres machines.

Le porte-parole de la JERA a déclaré à Reuters qu'il n'était pas clair dans l'immédiat quelle était la cause de l'incendie à la centrale de Taketoyo, ni quand l'installation pourrait être redémarrée. L'incendie a été éteint le jour même, mais il a repris tôt jeudi et a été éteint en une heure.

Chubu Electric Power Grid, qui contrôle l'équilibre de l'électricité dans la région, cœur de la production industrielle japonaise, n'a pas connu de déséquilibre suite à l'incendie, selon son site internet.

"Il se peut qu'il y ait suffisamment de capacité de charbon de réserve ailleurs pour couvrir l'écart, mais si cela n'est pas possible, jusqu'à 1,5 million de tonnes métriques par an de demande supplémentaire de GNL pourrait résulter de cette panne de charbon", a déclaré Saul Kavonic, analyste en énergie chez MST Marquee.

Les importations japonaises de GNL ont chuté de 8 % à 66,2 millions de tonnes métriques l'année dernière, pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2009, à la suite du redémarrage de l'énergie nucléaire et de l'utilisation accrue des énergies renouvelables. Le Japon est le deuxième importateur mondial de GNL, derrière la Chine. (Reportage de Katya Golubkova et Yuka Obayashi à Tokyo ; Emily Chow à Singapour ; Rédaction de Kim Coghill)