La Jamaïque affirme que Rusal effectue des paiements réguliers sur la facture fiscale

Rusal a payé jusqu'à présent environ 45 % d'une taxe de 35 millions de dollars sur la production de bauxite qu'elle doit à Kingston, a déclaré Shaw à Reuters.

"Ils sont à jour dans leurs paiements", a-t-il dit. "Ils ont été constants".

Dans le cadre de l'accord de 2021, Rusal a payé au gouvernement 40 % de la dette à l'avance l'automne dernier, puis a accepté d'effectuer 30 paiements mensuels à partir de novembre 2021.

"Ils ont respecté l'accord", a déclaré Shaw.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en mars, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale", a alimenté une série de sanctions internationales contre Moscou et les entreprises basées en Russie.

Rusal ne fait pas l'objet de sanctions de la part de la Jamaïque ou des États-Unis, mais la société a averti que les sanctions occidentales contre Moscou pourraient compliquer ses projets internationaux.

Rusal, le plus grand producteur d'aluminium au monde en dehors de la Chine, exploite un complexe de production de bauxite et d'alumine en Jamaïque via sa filiale WINDALCO.

WINDALCO a une capacité de production annuelle de 502 000 tonnes d'alumine et de 4 millions de tonnes de bauxite, selon son site internet. En 2020, Rusal a produit mondialement 8,2 millions de tonnes d'alumine, une matière première clé utilisée pour fabriquer de l'aluminium.

Le fondateur de Rusal, le magnat russe de l'aluminium Oleg Deripaska, a été sanctionné par les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Deripaska a précédemment appelé à la paix.

Rio Tinto, l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, a déclaré au début du mois que toute sanction à l'encontre de Rusal entraînerait "des perturbations assez importantes" sur le marché mondial de l'aluminium.