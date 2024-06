L'autorité néo-zélandaise de surveillance de la concurrence a déclaré mardi qu'elle avait engagé des poursuites pénales contre la banque publique Kiwibank pour avoir surfacturé ses clients, dans certains cas pendant plus de 20 ans.

Dans un communiqué, la Commission du commerce affirme que Kiwibank a enfreint la loi sur le commerce équitable (Fair Trading Act) et que plus de 7 millions de dollars néo-zélandais (4,29 millions de dollars) ont été indûment facturés à plus de 36 000 clients sous forme de frais et d'intérêts.

"La Commission estime qu'il s'agit de violations systémiques et de longue date de la loi sur la concurrence, dont certaines remontent à la création de Kiwibank en 2002", a déclaré Anne Callinan, vice-présidente de la Commission du commerce, dans le communiqué.

Kiwibank a d'abord identifié le problème et l'a signalé à la Commission, selon la déclaration.

La banque, dans une déclaration séparée, a déclaré qu'elle avait coopéré à l'enquête de la Commission et mis en place un programme de remédiation pour les clients concernés.

"Notre priorité, tout au long de ce processus, a été d'arranger les choses pour nos clients et nous sommes déçus d'avoir laissé tomber certains de nos clients avec ces problèmes historiques", a déclaré Kiwibank. (1 $ = 1,6319 dollar néo-zélandais) (Reportage de Lucy Craymer ; Rédaction de Christopher Cushing)