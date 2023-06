La chambre de compensation du London Metal Exchange a mis en doute le montant de la demande de dommages-intérêts déposée par Elliott Associates et Jane Street Global Trading à la suite de pertes liées à l'annulation de transactions sur le nickel, selon des documents judiciaires.

Le fonds spéculatif américain Elliott et le teneur de marché Jane Street réclament respectivement 456,4 millions de dollars et 15,3 millions de dollars de dommages-intérêts dans le cadre d'un contrôle judiciaire de trois jours qui s'est achevé jeudi devant un tribunal londonien.

Ils accusent le LME d'avoir illégalement annulé les transactions sur le nickel le 8 mars 2022, après que le prix de l'acier inoxydable a doublé en quelques heures pour atteindre un record de plus de 100 000 dollars la tonne métrique lors d'échanges chaotiques.

Le LME, qui existe depuis 146 ans, affirme qu'il était justifié de fermer le marché et d'annuler les transactions parce que les 19,7 milliards de dollars d'appels de marge auraient sinon entraîné la défaillance des membres compensateurs et créé un risque systémique.

James Cressy, directeur général par intérim de LME Clear, a laissé entendre que les deux entreprises avaient la possibilité de réduire les pertes qu'elles prétendent avoir subies dans son témoignage, où il a analysé les méthodes utilisées pour calculer la somme.

Selon M. Cressy, il était possible de reproduire l'effet des transactions du 8 mars 2022 et d'atténuer les pertes alléguées sur le marché de gré à gré, sur le Shanghai Futures Exchange ou en prenant des positions dans des fonds négociés en bourse.

Le gestionnaire du portefeuille de matières premières d'Elliott, Tom Houlbrook, a déclaré dans son témoignage qu'aucune de ces options n'était viable pour Elliott.

À partir de septembre 2021, a-t-il dit, Elliott a acheté des options d'achat, lui donnant le droit d'acheter du nickel livrable en juin et septembre 2022, à un prix compris entre 23 000 et 27 000 dollars par tonne métrique.

Elliott espérait réaliser des bénéfices en vendant le nickel qu'elle pourrait acquérir à un prix plus élevé que celui convenu dans les options, a ajouté M. Houlbrook.

Dans les premières heures du 8 mars 2022, Elliott a vendu un certain nombre de contrats à terme portant sur 9 660 tonnes métriques de nickel livrables en juin et septembre 2022 à un prix compris entre 52 000 et 80 465 dollars la tonne métrique par l'intermédiaire de trois courtiers - Goldman Sachs, Sigma Broking et JP Morgan Securities.

Dans le cadre de ces transactions, Elliott aurait reçu un produit brut de 728 millions de dollars.

"À la suite de la décision d'annulation, les demandeurs ont été privés du produit du 8 mars", a déclaré M. Houlbrook, ajoutant qu'il comprenait que la méthode de quantification des pertes subies était une question qui devait faire l'objet d'une argumentation juridique.

Si Elliott avait reproduit les transactions du 8 mars le 22 mars, lorsque le marché du nickel était à nouveau ouvert, elle aurait reçu 272 millions de dollars, soit 456 millions de dollars de moins que les transactions du 8 mars, a ajouté M. Houlbrook.

Selon M. Cressy, le choix du prix du 22 mars comme point de référence a des conséquences sur l'ampleur des pertes réclamées, car le prix du 22 mars était inférieur à celui des semaines suivantes.