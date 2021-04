La Légion royale canadienne fait le point sur le budget fédéral 2021

OTTAWA, 19 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est heureuse de constater que le budget de cette année contient non seulement un objectif important sur le soutien et le rétablissement liés à la pandémie, mais présente également une gamme d'investissements qui s'avéreront bénéfiques pour les vétérans et leur famille.



« Compte tenu des besoins découlant de la pandémie, nous ne nous attendions pas à un tel investissement si attendu dans notre communauté de vétérans, et, à cet égard, nous sommes très heureux de constater que nos vétérans n'ont pas été oubliés », d’avouer le président national, M. Thomas D. Irvine, CD. « Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral et tous les partenaires pour apporter notre soutien chaque fois que nous le pourrons. »

Accent sur la santé mentale des vétérans. La santé mentale des vétérans fera l'objet d'une attention particulière grâce à un financement immédiat de 150 millions accordé à Anciens Combattants Canada pour un nouveau programme. Ce programme couvrira les coûts de traitement en matière de santé mentale de vétérans souffrant d'une gamme de diagnostics, pendant qu'ils attendent que leur demande de prestation d'invalidité soit traitée. La Légion est heureuse de ce résultat, car nous savons les conséquences des délais d'attente sur les vétérans; et en temps de pandémie, la pression sur la santé mentale a été davantage exacerbée.

Réduction de l'arriéré des demandes de prestations. Le budget prévoit 29 millions pour permettre à Anciens Combattants Canada de maintenir en poste le personnel qui travaille à combattre l'énorme arriéré actuel de demandes de prestations, ce que la Légion aide d’ailleurs les vétérans à remplir.

Amélioration du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. L'investissement de 15 millions sur trois ans par Anciens Combattants Canada afin d’élargir et d’améliorer ce fonds est une bonne nouvelle. Les projets incluront le soutien aux vétérans pendant la relance post-COVID-19, y compris la lutte contre l'itinérance, et les défis en matière d’emploi, de formation et de santé. La Légion a fait pression pour obtenir des améliorations dans tous ces domaines.

Réduction de l'itinérance chez les vétérans. Un financement de 45 millions sur deux ans permettra à Emploi et Développement social Canada de mettre à l'essai un programme visant à réduire l'itinérance chez les vétérans, une priorité clé de la Légion. Dans le cadre de ce programme, des suppléments de loyer et des services de soutien, tels que le counseling, le traitement de la toxicomanie et l'aide à trouver un emploi, seront inclus. Une autre priorité de la Légion vise à améliorer les services de transition pour les vétérans, et nous espérons que ce programme pilote aidera à renforcer les connaissances sur ce qui fonctionne.

Engagement envers les soins de longue durée. Nous sommes heureux de voir un engagement de trois milliards pour les soins de longue durée, en particulier, un financement supplémentaire de 90 millions pour un programme de bien-être à domicile qui profitera à nos aînés, dont les vétérans.

Lutte contre l'inconduite. Nous saluons le nouveau financement accordé au ministère de la Défense nationale pour aider à couvrir les frais juridiques liés aux plaintes officielles relatives à l'inconduite, en plus de nouvelles ressources pour travailler à l'élimination de l'inconduite sexuelle au sein des forces armées. Il y aura de nouvelles mesures de surveillance externe pour assurer une plus grande indépendance dans le cadre des processus de signalement de cas d'inconduite sexuelle dans l'armée et de prise de décisions s’y rapportant, soit un point crucial exprimé par les vétérans que la Légion a accompagné.

Protection de la santé et de la sécurité. Nous accueillons favorablement tout financement nouveau et récurrent visant à garantir que les membres des Forces armées canadiennes reçoivent des soins de santé en temps opportun. Un investissement supplémentaire pour mettre à l'essai des groupes de soutien par les pairs en ligne et en personne pour les membres des FAC et les vétérans victimes d'inconduite sexuelle pendant leur service est un engagement vital. Les groupes seront adaptés à l'expérience militaire.

Défense et sécurité. Le budget prévoit un financement important pour les dépenses de défense, y compris les sommes nécessaires pour l'équipement, tel que les avions de chasse et une nouvelle frégate. La Légion croit que nos militaires ont besoin d'outils qui soient les meilleurs et les plus modernes pour faire leur travail. Nous nous réjouissons de voir un engagement à moderniser le NORAD, qui aide à détecter et à se défendre contre les menaces pesant sur notre continent. Un soutien supplémentaire pour soutenir la capacité de défense continentale et arctique existante est également une bonne nouvelle. En outre, le budget prévoit une augmentation de la contribution canadienne au budget commun et aux activités militaires de l'OTAN.

