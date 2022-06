La Lettonie réclame des renforts de l'Otan, lasse de "régler la note"

par Sabine Siebold et Robin Emmott

BRUXELLES, 16 juin (Reuters) - La Lettonie a plaidé jeudi avec vigueur pour le déploiement de nouvelles troupes de l'Otan dans les républiques baltes, à deux semaines d'un sommet consacré aux moyens stratégiques de renforcer le flanc oriental de l'Alliance atlantique en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le ministre letton de la Défense, Artis Pabriks, a estimé que tout signe de faiblesse - que ce soit en Ukraine ou sur le territoire des pays membres de l'Alliance - serait de nature à encourager la Russie.

"C'est très simple : l'Ukraine doit gagner et la Russie doit perdre, il n'y a pas d'autre issue", a-t-il dit à la presse à son arrivée au siège de l'Otan à Bruxelles pour une deuxième journée de discussions avec ses homologues des Etats membres, qui se réuniront en sommet à Madrid du 28 au 30 juin.

"Sinon, nous alimenterons à nouveau ces prochaines années (...) certaines activités russes et nous n'en voulons pas, parce que les pays baltes règlent la note pour les autres, et nous ne sommes plus prêts à cela", a-t-il ajouté, exprimant la position commune des trois pays baltes (Lettonie, Estonie, Lituanie).

Immédiatement après l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, l'Otan a déployé des troupes, navires et avions supplémentaires sur son flanc oriental, en particulier dans les pays baltes, et placé quelque 40.000 hommes sous son commandement direct.

A Madrid, les dirigeants des 30 pays membres de l'Alliance débattront d'une approche de plus long terme face au bouleversement de l'architecture de sécurité européenne provoqué par l'offensive russe, mais ils restent divisés sur la répartition géographique de renforts en hommes et en armes.

PRÉSENCE "EXTENSIBLE"

Certains experts jugent absurde de déployer de vastes unités de combat près des frontières de la Russie, les exposant ainsi au risque d'être terrassées lors d'une première vague offensive, et suggèrent plutôt de les maintenir en retrait.

Les républiques baltes souhaitent quant à elles que l'Alliance multiplie par dix le nombre de soldats de l'Otan stationnés sur leur territoire, qui était d'environ 5.000 avant la guerre en Ukraine.

De nombreux Etats membres sont d'accord sur le principe d'un renforcement mais sans aller jusqu'aux chiffres évoqués par les Baltes. Ils défendent plutôt l'idée de conserver une partie de ces renforts chez eux, avec la capacité de les projeter rapidement sur d'éventuels théâtres d'opération.

L'Allemagne a ainsi proposé d'accroître le contingent multinational de l'Otan en Lituanie, sous commandement allemand, pour qu'il atteigne les effectifs d'une brigade - soit 3.000 à 5.000 hommes - mais en maintenant sur son territoire une grande partie de ces troupes.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, évoque lui aussi une présence accrue de l'Otan en Europe de l'Est, mais une présence "extensible".

"Pour la première fois depuis la Guerre froide, nous aurons des forces assignées par avance à des pays spécifiques dans l'Est en fonction de nos plans de défense", a-t-il dit mercredi.

"C'est exactement ce sur quoi nous travaillons avec l'Allemagne mais nous attendons des offres similaires de la part des autres alliés, (qu'ils soient) responsables de la défense de territoires spécifiques", a-t-il expliqué. (Avec Idrees Ali, Marine Strauss, Clément Rossignol et Charlotte Van Campenhout, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)