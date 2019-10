La Ligue de Salvini en tête en Ombrie, selon un sondage sortie des urnes

ROME, 27 octobre (Reuters) - La Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, devrait remporter les élections régionales organisées dimanche en Ombrie, "poumon vert" du centre de l'Italie, qui votait à gauche depuis 50 ans, selon un sondage sortie des urnes de la RAI.

Donatella Tesei, sénatrice de la Ligue à la tête d'un trio de droite - Ligue, Frères d'Italie, Forza Italia - obtiendrait entre 56,5 et 60,5% des voix, loin devant Vincenzo Bianconi, candidat soutenu par le Parti démocrate et le Mouvement 5 Etoiles (entre 35,5 et 39,5%).

Le camp de Matteo Salvini retrouve ainsi des couleurs après que ce dernier a été écarté en août du gouvernement italien à l'occasion d'un spectaculaire changement de coalition.

L'Ombrie, qui compte environ 900.000 habitants, est confrontée à des difficultés économiques qui ont fait chuter sa production de 15,6% depuis la crise financière de 2007 contre 5,2% pour l'ensemble du pays, selon des données de la Banque d'Italie. (Giselda Vagnoni; Elizabeth Pineau et Arthur Connan pour le service français)