Le président lituanien a exhorté les dirigeants de l'OTAN à se montrer plus audacieux face à la demande d'adhésion de l'Ukraine lors d'un sommet qui se tiendra dans son pays la semaine prochaine, estimant que cela renforcerait les performances de Kiev sur le champ de bataille, tandis que Moscou considérerait toute prudence comme une faiblesse.

Dans une interview accordée à Reuters, le président Gitanas Nauseda a conseillé aux alliés de l'OTAN de ne pas craindre que l'adhésion de l'Ukraine à l'alliance militaire dirigée par les États-Unis ne provoque la Russie, qui a envahi l'Ukraine le 22 février 2022.

"Nous ne devons pas hésiter à prendre des décisions plus audacieuses, sinon le régime de Poutine décidera que les alliés occidentaux sont trop faibles, (qu'ils doivent être) poussés dans leurs retranchements et qu'ils se rendront", a déclaré M. Nauseda lundi.

"Notre formulation plus ferme sur la perspective (d'adhésion) de l'Ukraine renforcerait à coup sûr l'esprit combatif des soldats ukrainiens sur le champ de bataille. Et c'est très important", a-t-il ajouté.

L'Ukraine a fait pression sur l'OTAN pour qu'elle déclare, lors du sommet des 11 et 12 juillet, que Kiev rejoindrait l'alliance peu après la fin de la guerre, et pour qu'elle établisse une feuille de route en vue de son adhésion.

Mais d'autres membres, comme les États-Unis et l'Allemagne, se sont montrés plus prudents, se méfiant de toute initiative qui, selon eux, pourrait rapprocher l'alliance d'une guerre active avec la Russie, qui considère depuis longtemps l'expansion de l'OTAN comme une preuve de l'hostilité de l'Occident.

M. Nauseda a déclaré à Reuters que la promesse d'une voie plus facile vers l'adhésion à l'OTAN après la guerre et d'un soutien militaire plus important pourrait être offerte à l'Ukraine lors de la réunion de la semaine prochaine.

"Certains pays sont prudents quant à la formulation plus ferme du point de vue de l'Ukraine. Mais je constate déjà un certain changement dans l'esprit de leurs dirigeants", a déclaré M. Nauseda.

"Nous comprenons tous qu'à l'heure actuelle, en pleine guerre, l'Ukraine n'est pas en mesure d'adhérer immédiatement à l'OTAN. Nous le comprenons. Les Ukrainiens le comprennent. Mais nous devons créer des procédures, savoir comment procéder... afin de ne pas perdre de temps si la guerre est terminée et que la victoire est du côté ukrainien".

M. Nauseda a déclaré qu'il s'attendait à ce que le président ukrainien Volodymir Zelenskiy se présente à Vilnius, bien qu'il ait averti qu'il ne voyait "aucun intérêt" à s'y rendre si Kiev ne recevait pas un "signal" lors de la réunion : "J'espère qu'il sera présent et qu'il jouera un rôle important dans la prise de décision à Vilnius".

Plusieurs pays préparent un "portefeuille supplémentaire d'obligations (de soutien militaire)" pour l'Ukraine, qu'ils annonceront lors du sommet de l'OTAN, a déclaré M. Nauseda.

DÉPLOIEMENT ALLEMAND

Toutefois, la possibilité pour la Suède d'être acceptée au sein de l'OTAN à Vilnius devient "compliquée", et les chances qu'elle puisse adhérer au sommet s'amenuisent "de jour en jour", a déclaré M. Nauseda.

La Suède a demandé à adhérer à l'OTAN après l'invasion, mais la Turquie et la Hongrie ont jusqu'à présent bloqué la ratification.

M. Nauseda a indiqué qu'il s'attendait à ce que l'Allemagne déploie 4 000 soldats en Lituanie, avec leurs familles et leur équipement, d'ici 2026-2027 environ, en augmentant progressivement les effectifs. Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a promis ce déploiement la semaine dernière, et le Canada a pris la décision d'augmenter ses troupes en Lettonie, a indiqué M. Nauseda.

La présidente lituanienne a déclaré que le pays hôte s'attendait à des provocations, pendant et après le sommet, le long de sa frontière avec la Biélorussie, où la milice privée russe Wagner s'est vu offrir un refuge après l'échec de son coup d'État.

"Vous pouvez vous attendre à ce que les combattants (Wagner) émergent à la frontière en tant que migrants, en tant que citoyens de la Biélorussie..... nous pouvons nous attendre à de nombreuses provocations, en particulier avant le sommet de Vilnius ou après. Je pense qu'il s'agit d'un élément très important de notre sécurité", a déclaré le président.