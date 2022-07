La Lituanie durcit les sanctions contre l'enclave russe de Kaliningrad

VILNIUS, 11 juillet (Reuters) - La Lituanie a élargi lundi la liste des biens à destination ou en provenance de l'enclave russe de Kaliningrad dont elle interdit le transit sur son territoire, conformément au calendrier de mise en oeuvre progressive de mesures annoncées précédemment par l'Union européenne.

La Russie ne peut plus depuis ce lundi expédier ou recevoir du béton, du bois, de l'alcool et des produits chimiques industriels à base d'alcool vers ou de Kaliningrad via la Lituanie, a déclaré un porte-parole des douanes lituaniennes.

La Russie a averti vendredi la Lituanie et l'Union européenne qu'elle pourrait adopter des "mesures sévères" à leur encontre si le transit de certaines marchandises à destination et en provenance de Kaliningrad ne reprenait pas "dans les jours à venir".

Certains responsables politiques et dirigeants d'entreprises européens craignent notamment que la Russie prolonge la fermeture du gazoduc Nord Stream acheminant son gaz vers l'Allemagne au-delà de la période de maintenance prévue de 10 jours.

Kaliningrad est limitrophe de la Lituanie et de la Pologne, Etats membres de l'Otan et de l'Union européenne. Depuis le 17 juin, ce territoire côtier est privé de certaines marchandises en provenance du reste de la Russie en vertu des sanctions imposées par l'Union européenne à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. (Reportage Andrius Sytas à Vilnius, version française Augustin Turpin)