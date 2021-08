La Lituanie envisage la construction d'une barrière à la frontière biélorusse

VILNIUS, 10 août (Reuters) - Le parlement lituanien débattra mardi d'un projet de construction d'une barrière métallique coiffée de barbelés pour arrêter les migrants qui ont traversé en nombre record sa frontière avec la Biélorussie.

Un nombre croissant de migrants ont gagné ces dernières semaines la Lituanie, la Lettonie et la Pologne et le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a été accusé d'utiliser ces traversées pour faire pression sur l'Union européenne afin qu'elle lève ses sanctions prises contre son régime après sa réélection contestée il y a un an.

Si le projet est adopté par le Parlement, la Lituanie construirait pour 152 millions d'euros une clôture métallique de quatre mètres de haut surmontée de barbelés sur 508 kilomètres, a rapporté l'agence Baltic News Service, citant le Service national des gardes-frontières lituanien.

Le Parlement discutera également de la possibilité d'autoriser l'armée à patrouiller le long de la frontière et de limiter temporairement la possibilité de déposer une demande d'asile à des sites tels que les postes de contrôle frontaliers ou les ambassades.

Depuis le début de l'année, quelque 4.026 personnes ont pénétré illégalement en Lituanie depuis la Biélorussie, a indiqué dans un communiqué du 3 août le ministère lituanien de l'Intérieur, contre seulement 74 en 2020.

(Reportage Janis Laizans, Gwladys Fouche et Nerijus Adomaitis, rédigé par Gwladys Fouche, version française Juliette Portala, édité par Marc Angrand)