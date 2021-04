La MACSF et Tikehau Capital lancent une unité de compte innovante de dette privée en assurance vie

Regulatory News:

Le Groupe MACSF, premier assureur des professionnels de santé et Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs, s’associent pour proposer aux investisseurs particuliers un support inédit et innovant qui offre l’opportunité de contribuer au financement de l’économie réelle, en investissant à travers l’assurance vie dans la dette privée d’entreprises de taille intermédiaire françaises et européennes. Une classe d’actifs jusqu’à présent réservée aux investisseurs institutionnels.

La MACSF et Tikehau Capital lancent une solution innovante. Ils créent une unité de compte qui permet aux épargnants d’investir dans la dette privée d’entreprises de taille intermédiaire non cotées françaises et européennes tout en conservant la disponibilité de leur épargne. Le format « evergreen », à durée de vie illimitée, de ce support d’investissement garantit aux investisseurs une grande visibilité sur la progression de leur épargne et une liquidité à tout moment.

Une alternative aux placements cotés

Baptisé Tikehau Financement Entreprises, ce support d’investissement sera disponible en exclusivité au sein du contrat d’assurance vie de la MACSF, le RES Multisupport, dès le mois de mai 2021, dans le cadre du profil libre[1] et sans montant minimum de versement. Il sera également accessible dans le plan d’épargne retraite RES Retraite.

« À la MACSF, nous recherchons en permanence les solutions de diversification les plus pertinentes pour nos épargnants et nous voulions leur permettre d’accéder aux entreprises non cotées qui présentent un potentiel de croissance important. Or, aucun fonds du marché ne proposait la souplesse, la liquidité et les perspectives de performance que nous souhaitions pour nos sociétaires. C’est pourquoi nous avons décidé avec Tikehau Capital, notre partenaire de longue date, de créer un nouveau support basé sur un mécanisme innovant », explique Stéphane Dessirier, directeur général du groupe MACSF.

Afin de proposer aux épargnants une unité de compte dédiée, offrant une alternative aux placements cotés, Tikehau Capital met sa plateforme d'investissement en dette privée à la disposition de la MACSF, premier assureur des professionnels de santé. Cet investissement, bénéficiant d’une démarche responsable pleinement intégrée, répond à la demande croissante des investisseurs individuels de donner du sens à leur épargne tout en leur procurant une revalorisation régulière.

Participer au financement de l’économie réelle

« Nous avons toujours eu la conviction chez Tikehau Capital que le secteur de la gestion d’actifs devait faciliter le fléchage de l’épargne française vers le financement des entreprises et de l’économie réelle. La crise de la Covid-19 a été le révélateur de cette nécessité et avec la MACSF, l’un de nos partenaires de long terme, nous avons souhaité proposer aux investisseurs particuliers l’opportunité de soutenir les PME et les ETI françaises et européennes et de participer ainsi au financement de l’économie réelle. Ces entreprises représentent une part très importante dans la croissance européenne et la création d’emplois. Cette nouvelle source de financement va leur apporter des ressources flexibles et stables pour poursuivre leur développement, tout en étant vecteur de rendements significatifs pour l’épargnant », déclare Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital.

La dette privée est, pour les entreprises non cotées, une source de financement alternative au prêt bancaire traditionnel et à l’émission d’obligations sur les marchés financiers. Cette classe d’actifs est habituellement réservée aux investisseurs institutionnels. La MACSF l’utilise d’ailleurs depuis de nombreuses années dans la gestion de son actif général. Pour rendre ce support de dette privée accessible aux investisseurs particuliers, disponible et liquide à tout moment, sans fenêtre d’investissement, un mécanisme spécifique a dû être créé.

Un mécanisme innovant

« Le mécanisme mis en place par la MACSF et Tikehau Capital pour cette nouvelle unité de compte du contrat d’assurance vie permet de préserver et de revaloriser le capital investi. D’une part, pour faire face aux éventuels retraits sur le support, une poche permanente de liquidité a été créée. La durée illimitée dans le temps de cette unité de compte permet en effet de compenser les rachats par les nouvelles souscriptions. D’autre part, afin de maximiser le rendement, les prêts une fois remboursés par les entreprises, sont automatiquement réinvestis dans le fonds. Et les intérêts payés sous forme de coupons par les entreprises sont également réinvestis. Ce dispositif a pour objectif d’atteindre une performance moyenne plus de deux fois supérieure au rendement annuel du fonds en euros », précise Roger Caniard, directeur financier du groupe MACSF.

La transparence sur la valorisation (valeur liquidative affichée quotidiennement) et sur la gestion de cette unité de compte est également garantie par ce mécanisme.

« Nous sommes ravis de proposer aux investisseurs particuliers une solution clé en main pour accéder au marché de la dette privée. Pionniers dans la dette privée en France, avec aujourd’hui 9,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans cette activité, nous sommes convaincus que des initiatives telles que celles que nous lançons avec la MACSF rencontreront un vif intérêt auprès des épargnants et contribueront au rayonnement de ce type de financement auprès des entreprises», indiquent Cécile Mayer-Lévi, directeur de l’activité de Dette Privée de Tikehau Capital et Frédéric Giovansili, directeur général adjoint de Tikehau IM.

Pour en savoir plus sur le contrat : consulter les caractéristiques du RES Multisupport

À propos du groupe MACSF

Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance du corps de santé français) est, depuis plus d’un siècle, au service de toutes les personnes exerçant une profession de santé en France. Elle emploie 1 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 milliards d’euros. Fidèle à sa vocation de mutuelle professionnelle d'assurance, la MACSF assure les risques de la vie privée et professionnelle de plus d’un million de sociétaires et clients.

Pour en savoir plus : macsf.fr

À propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 28,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2020).

Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 594 collaborateurs (au 31 décembre 2020) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)

Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

______________________

1 Cette unité de compte ne doit pas représenter plus de 30% du contrat à la souscription.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210415006068/fr/