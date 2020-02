La Macif et AÉSIO font un pas de plus vers leur fusion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les conseils d'administration de la Macif et d'AÉSIO ont approuvé le pacte qui formalise la volonté de création d'une structure commune en prévoyance (Prévoyance Aésio Macif). Ce pacte pose le principe fondamental d’une représentation équilibrée dans la gouvernance du groupe pour assurer un pilotage homogène des métiers. Il acte une structuration du futur ensemble autour d’une SGAM commune qui adoptera une nouvelle identité début 2021. Cette future SGAM sera en charge de la définition de la stratégie, du pilotage et du contrôle de l’ensemble des entités du groupe.Cette SGAM comprendrait la société d'assurance mutuelle Macif, en charge de la stratégie, du pilotage et du contrôle des activités IARD, finance, épargne du futur groupe et de la relation avec les clients/sociétaires de la marque Macif ; ainsi qu'une UMG commune, en charge de la stratégie, du pilotage et du contrôle des activités santé et prévoyance du futur groupe. Chacune des mutuelles des deux groupes qui seront affiliées à l'UMG sera en charge de la relation clients/adhérents sous sa propre marque.Ce projet sera soumis aux votes des Assemblées générales de l'ensemble des entités concernées au sein des deux Groupes sur un calendrier qui débute à la mi-mai pour se terminer par les assemblées générales respectives de la SGAM Macif et de l'UMG Aésio, le 24 juin prochain. Il est également soumis à l'approbation de l'ACPR.Pascal Michard, président du groupe Macif, a déclaré: " Ce pacte fondateur est le socle de notre construction commune. Il sert de guide et d'impulsion politique indispensable et préalable à la mise en œuvre de travaux opérationnels portant sur la définition du plan stratégique 2021-2023 et sur la gouvernance technique du futur groupe. "Patrick Brothier, président du Groupe Aésio, a déclaré: " La taille de notre nouveau Groupe nous permettra de nous mettre en position de force pour faire face aux enjeux de transformations technologiques et d'usage actuellement à l'œuvre. "