Spécialiste sur le marché français de l’assurance automobile et assureur de toutes les mobilités, la Macif a rejoint le Movin’On Lab initié par Michelin, laboratoire de la troisième révolution de la mobilité et intègre également son conseil d’administration. Le groupe partagera sa vision prospective et son expertise du marché auprès de la communauté du Lab qui fédère des entreprises de premier plan travaillant sur la mobilité du futur.En s'appuyant sur sa position stratégique et les synergies avec les membres du Movin'On Lab, la Macif conduira des travaux de recherche et des expérimentations autour du véhicule autonome. L'évaluation de ces impacts sur son métier d'assureur lui permettra de poursuivre l'accompagnement de ses sociétaires dans leurs nouveaux usages de mobilité grâce à l'élaboration de solutions de services innovantes.Créée en 2014 dans la continuité du Challenge Bibendum, le Movin'On Lab est un écosystème d'innovation de la mobilité durable de demain. Il est constitué d'un conseil d'administration d'une vingtaine d'entreprises et fédère plus de 300 organisations, entreprises privées, startups, villes et experts engagés sur les sujets sociétaux de la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution de l'air, la congestion des villes et les enjeux d'infrastructure.Ses missions principales consistent à développer une vision prospective partagée en comprenant la demande future de mobilité, à co-innover, par l'intelligence collective en mobilisant la diversité des membres, contributeurs et acteurs du réseau Movin'On Lab, et à influencer, en partageant au niveau de la société dans son ensemble les visions communes nées de ses travaux.Les membres de Movin'On Lab collaborent toute l'année à travers des communautés d'intérêt et se retrouvent également une fois par an lors du Movin'On Summit, sommet mondial de la mobilité durable. Il aura lieu à Montréal les 4, 5 et 6 juin 2019.