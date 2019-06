La Maif déterminée à devenir une entreprise à mission

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Maif a décidé de franchir une nouvelle étape en étant la première grande entreprise à devenir une entreprise à mission, comme le propose désormais la loi Pacte. Cette démarche s'inscrit dans une mobilisation de longue date en faveur de la société, rendue plus légitime encore par les attentes très fortes des citoyens qui s'expriment vis-à-vis des entreprises, et que la Maif voit comme autant d'opportunités au service de sa performance."Convaincue que les entreprises ont une responsabilité citoyenne et doivent l'assumer, la Maif place la recherche du mieux commun au cœur de son projet", a commenté la société, qui à travers ses activités cherche à contribuer à une société plus responsable, plus solidaire, plus épanouissante pour tous ses acteurs.Une vision par ailleurs réaffirmée dans son plan stratégique 2019-2022, " Engagés pour demain ".